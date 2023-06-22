Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yaptı. Kanat bölgesini Ryan Kent ile güçlendiren sarı-lacivertliler, hücum hattına dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko'yu takviye etti. Durmaya niyeti olmayan Kanarya, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe taraftarı ise Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'yı heyecanla bekliyor. Transferi isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyayı yıktı. İşte o yorumlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 10:59 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:00
Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun ardından Wilfried Zaha heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

Boşnak golcüyle her konuda anlaşmaya varan yönetim, sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

Transferde hücum hattına ağırlık veren sarı-lacivertliler, hamlelerine devam edecek.

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

Fenerbahçeli kurmaylar, listesindeki yıldızlarla girişimlerine son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

TARAFTARIN ZAHA BEKLEYİŞİ!
Kanarya'da taraftarlar, Crystal Palace'taki sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha transferini bekliyor.

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

SOSYAL MEDYA YIKILDI!
Büyük bir heyecan duyan sarı-lacivertliler, Fildişili yıldızın transferi için sosyal medyayı yıktı.

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

Zaha'nın transferini isteyen taraftarlar, sosyal medyada binlerce yorum yazdı.

İşte öne çıkan yorumlar...

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

"Bir hayalimiz var"

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

"Bu adama 10 milyon vereceksin"

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

"Şampiyonluk getirebilecek bir isim"

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

"Kalite şampiyonluğu getirir"

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

"Zaha için paraya kıyacaksın"

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

"Gerçekten Zaha'ya ihtiyacımız var"

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

"Şampiyonluk ve özlenen Fenerbahçe için..."

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

"Acil getirin bu adamı"

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

"Dzeko'yu çok yukarı taşır"

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

"Şampiyonluk istiyorsan büyük oyna"

Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

"Zaha olmadan şampiyonluk olmaz"

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Edin Dzeko kimdir?
Dzeko İstanbul'a indi!
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
4A, 4B, 4C emekli maaş ödemeleri ne zaman?
2023 emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Yusuf Demir müjdesi! TFF açıkladı G.Saray'a Yusuf Demir müjdesi! TFF açıkladı 11:30
Sportif başarısı maddiyata yansımadı! Djokovic... Sportif başarısı maddiyata yansımadı! Djokovic... 11:16
Kartal'a o transferde kötü haber! Reddedildi Kartal'a o transferde kötü haber! Reddedildi 11:12
F.Bahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra... F.Bahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra... 10:59
G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak 10:44
Serdar Saatçı: Bu sene benim için çıkış senesi olacak Serdar Saatçı: Bu sene benim için çıkış senesi olacak 10:29
Daha Eski
İspanyol basınından bomba Arda Güler iddiası! İspanyol basınından bomba Arda Güler iddiası! 00:25
F.Bahçe'den flaş Edin Dzeko açıklaması! F.Bahçe'den flaş Edin Dzeko açıklaması! 08:14
Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu! Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu! 09:16
Çekya U21 - İngiltere U21 maçı saat kaçta? Çekya U21 - İngiltere U21 maçı saat kaçta? 09:28
Almanya U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta? Almanya U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta? 09:32
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 09:35