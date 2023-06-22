Fenerbahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun ardından Wilfried Zaha heyecanı yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun ardından Wilfried Zaha heyecanı yaşanıyor.
Boşnak golcüyle her konuda anlaşmaya varan yönetim, sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdi.
Transferde hücum hattına ağırlık veren sarı-lacivertliler, hamlelerine devam edecek.
Fenerbahçeli kurmaylar, listesindeki yıldızlarla girişimlerine son sürat devam ediyor.
TARAFTARIN ZAHA BEKLEYİŞİ!
Kanarya'da taraftarlar, Crystal Palace'taki sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha transferini bekliyor.
SOSYAL MEDYA YIKILDI!
Büyük bir heyecan duyan sarı-lacivertliler, Fildişili yıldızın transferi için sosyal medyayı yıktı.
Zaha'nın transferini isteyen taraftarlar, sosyal medyada binlerce yorum yazdı.
İşte öne çıkan yorumlar...
"Bir hayalimiz var"
"Bu adama 10 milyon vereceksin"
"Gerçekten Zaha'ya ihtiyacımız var"
"Şampiyonluk ve özlenen Fenerbahçe için..."
"Acil getirin bu adamı"
"Tartışılmayacak kanat getir bize"
"Dzeko ile birlikte iyi gider"