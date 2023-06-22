Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanan maçın ardından takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanan maçın ardından takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
Portekizli çalıştırıcı, "Finali güzel bir şekilde bitirdik. Bu kupayı uzun yıllardır kazanamıyorduk. Kupa kulüp tarihinde, benim ve oyuncularımın kariyerinde önemliydi. Ligde de bir önceki haftaya kadar savaşı sürdürdük. Başkanımıza teşükkür ediyorum bana çalışma fırsatı verdiği için, bana ve aileme sevgi dolu yaklaştığı için.
Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direkötrü değilim. Türkiye'den derin izlerle ayrılıyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum. Burada büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının çok büyük halk olduğunu gördüm. Bu kararı alalı bir süre oldu, bu fikir vardı. Bu demek değildir ki burayı istemiyorum ve sevmiyorum. Sevgi dolu bir halk var. Portekiz'e gideceğim. hayallerimi gerçekleştirebilecek miyim göreceğim.
Keşke olmasaydı dediğim şey, 3 hazırlık dönemi geçirdik. Yaz dönemi, Dünya Kupası ve deprem nedeniyle verilen aralar. Bu kadar aranın olması çok fazla şeyi değiştirdi. Ligin sportif gerçekliğini etkiledi. Birçok maç saha dışında kazanıldı. Yaptığım çok şeyi yine yapardım, hiçbirimiz mükemmel değiliz ben de değilim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul'da teknik direktör meselesine ilişkin konuştu.
Ali Koç, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Türk bir teknik adam getirileceğini açıkladı.
Koç, "Akıl yok, her şeye kendiniz karar veriyorsunuz' diyorsunuz. 'İyi etmişsiniz' diyeceğiniz kişilere danıştık. Bugün piyasada müsait olan dünya çapında, geçen seneye göre çok daha fazla hoca var.
Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hoca ile yeni sezona başlamanın risk taşıyacağı kararını verdik. Diğer taraftan camianın hassasiyetini bilen biri olsun.
Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, 'bize uyabilecek hoca' dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un bu sözleri sonrası ibre İsmail Kartal ve Volkan Demirel'e döndü.
Demirel, "Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama ilk hedefim Hatayspor'un yeni sezonda ligde en iyi şekilde mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa, onu yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullanarak Akdeniz ekibinde kalacağını açıkladı.
Volkan Demirel'in bu sözleri sonrası Jorge Jesus'un ardından teknik direktörlük için adı en kuvvetli aday olarak İsmail Kartal olarak öne çıktı.
RESMEN AÇIKLANMAMASININ SEBEBİ ALİ KOÇ
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den teklif almadığını söylüyor ancak kulislerde bunun nedeni olarak Başkan Ali Koç'un "İmzayı atmadan kesinlikle hocamızı açıklamayacağız" sözünün olduğu konuşuluyor.
Başkan Koç'un, Kartal'la anlaştıktan sonra kesinlikle bunun sızmamasını hem hocaya hem de yakın çevresine bildirdiği söyleniyor.
Ancak 62 yaşındaki teknik adamın yakında resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Kartal, son olarak 13 Ocak 2022-31 Mayıs 2022 arasında Fenerbahçe'de görev yapmıştı.