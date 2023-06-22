Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine kimin geçeceği merak konusu olmuştu. Başkan Ali Koç'un Olağan Mali Genel Kurul'da takımın başına Türk bir teknik direktör getireceklerini açıklaması sonrası gözler İsmail Kartal ve Volkan Demirel'e çevrilmişti. Hatayspor'u çalıştıran Demirel'in Akdeniz ekibinde kalacağını açıklaması sonrası tek aday İsmail Kartal oldu. Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladığı öğrenilirken, İsmail Kartal'ın resmen açıklanmama sebebi de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 09:47
Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanan maçın ardından takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Portekizli çalıştırıcı, "Finali güzel bir şekilde bitirdik. Bu kupayı uzun yıllardır kazanamıyorduk. Kupa kulüp tarihinde, benim ve oyuncularımın kariyerinde önemliydi. Ligde de bir önceki haftaya kadar savaşı sürdürdük. Başkanımıza teşükkür ediyorum bana çalışma fırsatı verdiği için, bana ve aileme sevgi dolu yaklaştığı için.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direkötrü değilim. Türkiye'den derin izlerle ayrılıyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum. Burada büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının çok büyük halk olduğunu gördüm. Bu kararı alalı bir süre oldu, bu fikir vardı. Bu demek değildir ki burayı istemiyorum ve sevmiyorum. Sevgi dolu bir halk var. Portekiz'e gideceğim. hayallerimi gerçekleştirebilecek miyim göreceğim.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Keşke olmasaydı dediğim şey, 3 hazırlık dönemi geçirdik. Yaz dönemi, Dünya Kupası ve deprem nedeniyle verilen aralar. Bu kadar aranın olması çok fazla şeyi değiştirdi. Ligin sportif gerçekliğini etkiledi. Birçok maç saha dışında kazanıldı. Yaptığım çok şeyi yine yapardım, hiçbirimiz mükemmel değiliz ben de değilim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul'da teknik direktör meselesine ilişkin konuştu.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Ali Koç, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Türk bir teknik adam getirileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Koç, "Akıl yok, her şeye kendiniz karar veriyorsunuz' diyorsunuz. 'İyi etmişsiniz' diyeceğiniz kişilere danıştık. Bugün piyasada müsait olan dünya çapında, geçen seneye göre çok daha fazla hoca var.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hoca ile yeni sezona başlamanın risk taşıyacağı kararını verdik. Diğer taraftan camianın hassasiyetini bilen biri olsun.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, 'bize uyabilecek hoca' dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Fenerbahçe'de Ali Koç'un bu sözleri sonrası ibre İsmail Kartal ve Volkan Demirel'e döndü.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Demirel, "Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama ilk hedefim Hatayspor'un yeni sezonda ligde en iyi şekilde mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa, onu yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullanarak Akdeniz ekibinde kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Volkan Demirel'in bu sözleri sonrası Jorge Jesus'un ardından teknik direktörlük için adı en kuvvetli aday olarak İsmail Kartal olarak öne çıktı.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

RESMEN AÇIKLANMAMASININ SEBEBİ ALİ KOÇ

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den teklif almadığını söylüyor ancak kulislerde bunun nedeni olarak Başkan Ali Koç'un "İmzayı atmadan kesinlikle hocamızı açıklamayacağız" sözünün olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Başkan Koç'un, Kartal'la anlaştıktan sonra kesinlikle bunun sızmamasını hem hocaya hem de yakın çevresine bildirdiği söyleniyor.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gerçeği! Hala açıklanmamasının sebebi...

Ancak 62 yaşındaki teknik adamın yakında resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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