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İşte yeni formalar

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda giyeceği 5 yıldızlı yeni formalarını dün tanıttı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
İşte yeni formalar

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını dün Ülker Stadı'nda düzenlediği lansmanla tanıttı. Puma tarafından tasarlanan ve 'Daima Fener' sloganıyla tanıtımı yapılan formalardaki 5 yıldız detayı ise dikkat çekti. İç sahada çubuklu formayı kullanacak olan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise sarı formayla mücadele edecek. Lacivert forma ise üçüncü alternatif forma olarak tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Başkan Ali Koç'un yanı sıra; futbolculardan Arda Güler, İrfan Can Eğribayat ve Luan Peres katıldı. İrfan Can Eğribayat, "Formalar çok güzel. İnşallah uğurlu gelir" dedi. Luan Peres de "Hepsi çok güzel" diye konuştu. Fenerbahçe'nin hafta sonu düzenlenen Mali Genel Kurulu'nda Genel Sekreter Burak Kızılhan, 5 yıldızı tescil ettirdiklerini söylemişti. Ancak formaların 5 yıldızlı olması TFF talimatlarına uymuyor.

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