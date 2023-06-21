Haberler Fenerbahçe İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor. 17,5 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan genç yıldız için Avrupa'nın birçok kulüpleri sıraya girmiş durumda. İspanyol basını 18'lik yetenekle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 23:25
İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Yeni sezonu erken açacak olan Kanarya, çalışmalarını hızlandırdı.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, 2. ön eleme turundan başlayacak.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Kanarya'nın rakibi ise La Fiorita 1967 - Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibi olacak.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Diğer yandan Fenerbahçeli kurmaylar, genç yıldız Arda Güler'i takımda tutmaya çalışıyor.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Başkan Ali Koç, Arda Güler ve babası ile yaklaşık 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Ancak yönetim, Arda'yı bu fiyata bırakmayı düşünmüyor.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Arda, yeni sözleşmeye henüz olumlu cevap vermedi.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Ayrıca sarı-lacivertli yönetim 18 yaşındaki yıldızı en az 1 yıl daha takımda tutmak istiyor.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Avurpa devleri milii yıldızı transfer etmeyi planlıyor.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

İspanyol basınından ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in, AS'tan derlediği habere göre; İspanyol devi Real Madrid, Arda'nın bonservisini almak istiyor.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini fırsat olarak gören eflatun-beyazlılar, oyuncuyu yakından takip ediyor.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

F.Bahçe formasıyla geçtiğimiz yıl tüm kulvarlarda 35 maça çıkan genç yetenek, 6 gol - 7 asistlik performans gösterdi.

İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Arda'nın piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak biliniyor.

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