Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Yeni sezona çok iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a yılın transfer çalımı geliyor.
Yeni sezona çok iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a yılın transfer çalımı geliyor.
Şampiyonluğu rakibine kaptırarak sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan sarı-lacivertliler, hamlelerine erkenden başladı.
Dev operasyon için düğmeye basan Kanarya'da imzalar üst üste gelecek.
İlk olarak Ryan Kent ile anlaşmaya varan yönetim, İngiliz yıldızla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Diğer hamlesini hücum hattına yapan Kanarya, santrfor mevkisini dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko ile güçlendiriyor.
Boşnak golcü ve menajeriyle her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, transferi duyurmaya hazırlanıyor.
2 yıllık kontrata imza atacak olan Dzeko'ya 4.5 milyon Euro maaş verilecek.
Öte yandan golcü oyuncu Fenerbahçe'den 5 milyon Euro imza parası alacak.
Santrfor takviyesini de bitiren Kanarya'nın durmaya niyeti yok.
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefindeki yönetim, nokta atışı transferler için ayağını gazdan çekmiyor.
Listedeki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir atak geldi.
Sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız isme talip oldu.
SANDRO'YA TEKLİF YAPILDI!
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Brezilyalı sol bek Alex Sandro'ya teklifini sundu.
JUVENTUS'U REDDETTİ!
İtalyan ekibiyle sözleşmesinin son senesine girecek olan Sandro, Juventus'un 2 milyon euro'luk önerisini geri çevirdi.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Alex Sandro'ya Suudi Arabistan ve ABD'den de talipler olduğu ifade ediliyor.
Yıldız oyuncunun an itibarıyla kararsız olduğu ve teklifler üzerinde düşünme aşamasında olduğu belirtildi.
Sol bek mevkisinde forma giyen Sandro, stoper ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 25 karşılaşmada sahaya çıkan Alex Sandro, 1 asistlik katkı verdi.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.