Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a transferde dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. Son olarak Edin Dzeko'yu imza aşamasına getiren sarı-lacivertliler, ayağını gazdan çekmiyor. Doğrudan katkı verecek isimler üzerine yoğunlaşan yönetim, uzun süredir Galatasaray'ın peşinde olduğu dünya yıldızını renklerine bağlamak için harekete geçti. Transferi noktalamak isteyen Kanarya, yıldız isme teklifini sundu. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 18:52
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Yeni sezona çok iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a yılın transfer çalımı geliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Şampiyonluğu rakibine kaptırarak sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan sarı-lacivertliler, hamlelerine erkenden başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Dev operasyon için düğmeye basan Kanarya'da imzalar üst üste gelecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

İlk olarak Ryan Kent ile anlaşmaya varan yönetim, İngiliz yıldızla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Diğer hamlesini hücum hattına yapan Kanarya, santrfor mevkisini dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko ile güçlendiriyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Boşnak golcü ve menajeriyle her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, transferi duyurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

2 yıllık kontrata imza atacak olan Dzeko'ya 4.5 milyon Euro maaş verilecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Öte yandan golcü oyuncu Fenerbahçe'den 5 milyon Euro imza parası alacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Santrfor takviyesini de bitiren Kanarya'nın durmaya niyeti yok.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefindeki yönetim, nokta atışı transferler için ayağını gazdan çekmiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Listedeki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir atak geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız isme talip oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

SANDRO'YA TEKLİF YAPILDI!
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Brezilyalı sol bek Alex Sandro'ya teklifini sundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

JUVENTUS'U REDDETTİ!
İtalyan ekibiyle sözleşmesinin son senesine girecek olan Sandro, Juventus'un 2 milyon euro'luk önerisini geri çevirdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Alex Sandro'ya Suudi Arabistan ve ABD'den de talipler olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Yıldız oyuncunun an itibarıyla kararsız olduğu ve teklifler üzerinde düşünme aşamasında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Sol bek mevkisinde forma giyen Sandro, stoper ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Dünya yıldızı imzaya

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 25 karşılaşmada sahaya çıkan Alex Sandro, 1 asistlik katkı verdi.

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