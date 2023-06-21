Fenerbahçe'de en güçlü aday İsmail Kartal!

Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de hoca adayları arasında yer alan Volkan Demirel, sarı-lacivertlilere kapıyı kapattı. Demirel, "Herkesin hayalleri ve hedefleri vardır. Şu anki hedefim Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi. Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama ilk hedefim Hatayspor" diyerek yeni sezonda Hatayspor'u çalıştıracağını duyurdu. Adaylar arasındaki diğer isim İsmail Kartal böylece favori duruma geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden kimseyle görüşmediğini açıklasa da Başkan Ali Koç'un işaret ettiği hocanın İsmail Kartal olduğu ve birkaç gün içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı gelen bilgiler arasında...