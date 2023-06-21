Arda Güler savaşı!

Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyan Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri yarışa girdi.. Ajax, Milan, Benfica, Sevilla, PSG ve Borussia Dortmund, 18 yaşındaki yıldızı ikna etmek için çaba sarf ederken, Fenerbahçe de bir yıl daha kalması için Arda ile ailesini ikna etmeye çalışıyor. Arda'yı 17.5 milyon Euro gibi bir ücrete kaçırmak istemeyen sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, dünkü forma lansmanı öncesinde Arda ile bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi ve 18'lik yıldıza, takımda başrol, üç katı maaş ve de ailesi için bir villa teklif etti. Ancak kariyerine Avrupa'daki 5 büyük ligden birinde devam etmek isteyen genç oyuncunun bu öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. Özellikle milli takımdaki son performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için Avrupa basını övgü dolu ifadeler kullandı. İtalyan basını, "Fenerbahçe'nin 2005 doğumlu yeteneği Türkiye'yi büyüledi" başlığını atarken, İspanyollar, "Arda Güler'den sanat eseri gibi gol" diyerek genç yıldızı övdü. Portekiz'den A Bola ise; "Türk mücevheri" başlığını attığı haberinde; Arda Güler'in Avrupa'da paylaşılamayan bir oyuncu olduğuna vurgu yaptı. Fransızlar, PSG'nin Arda'yı kaçırmaması gerektiğini belirtti ve "Türk Messi klasını konuşturdu" ifadesini kullandı. Öte yandan Hollanda basını; Ajax'ın transferde büyük mesafe kat ettiğinin duyurdu.

GOLDEN BOY'A ADAY

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi. 2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülü, Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödül. Ödüle aday olan oyuncular, 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey oynamak zorunda. Bellingham, Musiala ve Balde de listede.