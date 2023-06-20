Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

"HAYALLERİM VAR AMA..."

Tabii ki hayallerim var ama şu anki hayalim, Hatayspor'un ayağa kalkıp mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

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