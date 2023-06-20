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Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Son dakika haberi: Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, camiayı yakından tanıyan Türk hocayla çalışacaklarını vurgulamıştı. Bu açıklamalardan sonra gündeme gelen Volkan Demirel Fenerbahçe'de hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 15:55
Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, kupayı kazandıktan sonra teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayırdı.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

F.Bahçe'de başkan Ali Koç, kongrede konuşurken yeni teknik adamın kim olacağına dair ipuçları da verdi.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Konuşma sırasında Ali Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hocayla yeni sezona başlamanın çok büyük risk olduğuna karar verdik. Anlaşma olmadan isim veremeyeceğim.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Bizim önümüzdeki sezon hocamız Türk olacak. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Bu açıklamanın ardından akıllara gelen hocalardan biri de Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'di.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Forma göğüs sponsorluğu anlaşmasında konuşan 41 yaşındaki çalıştırıcı, spekülasyonlara son verdi.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Hatayspor ve Hatay şehri olarak zor bir süreç geçirdiklerini ve toparlanmaya çalıştıklarını aktaran Demirel, "Zor bir süreçten geçiyoruz.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Bu süreçte de ben elimden geldiği kadarıyla Hatayspor için çalışmamı yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Hatayspor'un ve Hatay'ın buna ihtiyacı var.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Bu anlaşmada, maç günü bölgedeki ailelere yemek dağıtımı sağlanacak. Yine anlamlı bir duruşla yanımızda oldular. Ben 3 aydır transfer görüşmelerini sürdürüyorum.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Şu ana kadar sonlandırmış olduğumuz bir transfer yok. Neticesinde bu sponsorlukla çalışmalar daha da hızlanacaktır.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Tek dileğim, tek düşüncem, Hatayspor'u Anka kuşu gibi hayata tekrar döndürmek ve bölgedeki halkın mutlulukla hayatlarını sürdürmelerini sağlamak" diye konuştu.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

"BİTİRMİŞ OLDUĞUMUZ BİR TRANSFER YOK"

3 aydır birçok oyuncu izlediğini ve transfer görüşmeleri yürüttüğünü kaydeden Demirel, "29 Haziran'da Riva'da toplanacağız. Federasyonumuz ve bakanlığımız bize çok destek veriyor.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Elimizde 15-16 tane futbolcumuz var. Birçok oyuncumuz ayrılmak durumunda kaldı. Son 3 ayda çok oyuncu izledim, çok fazla oyuncuyla görüştüm. Neticesinde bir yerlere gelmeye başladık.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Bulduğum oyuncularla ilgili başkanlarımıza rapor verdim. Onlar da ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyor. 29 Haziran'a kadar yeni transferlerimi yaparsak, onları da aramıza alarak bir sonraki sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

"HAYALLERİM VAR AMA..."

Tabii ki hayallerim var ama şu anki hayalim, Hatayspor'un ayağa kalkıp mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

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