Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, kupayı kazandıktan sonra teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayırdı.
F.Bahçe'de başkan Ali Koç, kongrede konuşurken yeni teknik adamın kim olacağına dair ipuçları da verdi.
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, kupayı kazandıktan sonra teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayırdı.
F.Bahçe'de başkan Ali Koç, kongrede konuşurken yeni teknik adamın kim olacağına dair ipuçları da verdi.
Bizim önümüzdeki sezon hocamız Türk olacak. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamanın ardından akıllara gelen hocalardan biri de Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'di.
Forma göğüs sponsorluğu anlaşmasında konuşan 41 yaşındaki çalıştırıcı, spekülasyonlara son verdi.
"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"
Hatayspor ve Hatay şehri olarak zor bir süreç geçirdiklerini ve toparlanmaya çalıştıklarını aktaran Demirel, "Zor bir süreçten geçiyoruz.
Bu süreçte de ben elimden geldiği kadarıyla Hatayspor için çalışmamı yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Hatayspor'un ve Hatay'ın buna ihtiyacı var.
Bu anlaşmada, maç günü bölgedeki ailelere yemek dağıtımı sağlanacak. Yine anlamlı bir duruşla yanımızda oldular. Ben 3 aydır transfer görüşmelerini sürdürüyorum.
Şu ana kadar sonlandırmış olduğumuz bir transfer yok. Neticesinde bu sponsorlukla çalışmalar daha da hızlanacaktır.
Tek dileğim, tek düşüncem, Hatayspor'u Anka kuşu gibi hayata tekrar döndürmek ve bölgedeki halkın mutlulukla hayatlarını sürdürmelerini sağlamak" diye konuştu.
"BİTİRMİŞ OLDUĞUMUZ BİR TRANSFER YOK"
3 aydır birçok oyuncu izlediğini ve transfer görüşmeleri yürüttüğünü kaydeden Demirel, "29 Haziran'da Riva'da toplanacağız. Federasyonumuz ve bakanlığımız bize çok destek veriyor.
Elimizde 15-16 tane futbolcumuz var. Birçok oyuncumuz ayrılmak durumunda kaldı. Son 3 ayda çok oyuncu izledim, çok fazla oyuncuyla görüştüm. Neticesinde bir yerlere gelmeye başladık.
Bulduğum oyuncularla ilgili başkanlarımıza rapor verdim. Onlar da ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyor. 29 Haziran'a kadar yeni transferlerimi yaparsak, onları da aramıza alarak bir sonraki sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız.
"HAYALLERİM VAR AMA..."
Tabii ki hayallerim var ama şu anki hayalim, Hatayspor'un ayağa kalkıp mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.
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