Fenerbahçe'de favori netleşti! Yüksek ihtimalle yeni hoca...

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile kapatan Fenerbahçe'de gözler teknik direktör seçimine çevrildi.
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile kapatan Fenerbahçe'de gözler teknik direktör seçimine çevrildi.
Başakşehir ile oynanan final mücadelesinden sonra Jorge Jesus takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Kurmaylar, tecrübeli hoca ile yeni sözleşme imzalamak istiyordu.
Ancak Portekizli çalıştırıcı yapılan teklifleri geri çevirmişti.
Jesus, Fenerbahçe ile 52 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda Jesus'un öğrencileri 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, takımın başına camianın içinden yetişen yerli bir hoca getirmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerde ibre İsmail Kartal'a döndü.
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in de adı geçiyordu.
Ancak yönetimde büyük çoğunluk tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı.
62 yaşındaki Kartal'la izlenecek yol haritasıyla ilgili görüşmeler sürüyor.
Son anda bir karar değişikliği olmazsa İsmail Kartal yeniden Fenerbahçe'nin başına geçecek.
İsmail Kartal son olarak 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
Kartal o dönem Vitor Pereira'nın yerine gelmişti.