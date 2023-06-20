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Fenerbahçe'de favori netleşti! Yüksek ihtimalle yeni hoca...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor. Jorge Jesus ile yolların ayrılması sonrası arayışlarına hız veren sarı-lacivertliler sona yaklaştı. Yönetim yaptığı görüşmelerden sonra ibreyi o isme çevirdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'de favori netleşti! Yüksek ihtimalle yeni hoca...

Kurmaylar, tecrübeli hoca ile yeni sözleşme imzalamak istiyordu.

Fenerbahçe'de favori netleşti! Yüksek ihtimalle yeni hoca...

Ancak Portekizli çalıştırıcı yapılan teklifleri geri çevirmişti.

Fenerbahçe'de favori netleşti! Yüksek ihtimalle yeni hoca...

Jesus, Fenerbahçe ile 52 maça çıktı.

Fenerbahçe'de favori netleşti! Yüksek ihtimalle yeni hoca...

Bu karşılaşmalarda Jesus'un öğrencileri 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'de favori netleşti! Yüksek ihtimalle yeni hoca...

Fenerbahçe, takımın başına camianın içinden yetişen yerli bir hoca getirmek istiyor.

Fenerbahçe'de favori netleşti! Yüksek ihtimalle yeni hoca...

Sarı-lacivertlilerde ibre İsmail Kartal'a döndü.

Fenerbahçe'de favori netleşti! Yüksek ihtimalle yeni hoca...

Son anda bir karar değişikliği olmazsa İsmail Kartal yeniden Fenerbahçe'nin başına geçecek.

Fenerbahçe'de favori netleşti! Yüksek ihtimalle yeni hoca...

İsmail Kartal son olarak 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Fenerbahçe'de favori netleşti! Yüksek ihtimalle yeni hoca...

Kartal o dönem Vitor Pereira'nın yerine gelmişti.

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