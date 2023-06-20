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Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör bekleyişi sona eriyor. Portekizli hoca Jorge Jesus ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın başına geçecek yeni isim belli oluyor. Girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe yönetimi, takımı emanet etmek istediği o isimle masaya oturdu. İlk görüşmeyi yapan Kanarya'nın yeni hocasının netleşeceği tarih de ortaya çıktı. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 22:45
Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Jorge Jesus'un ardından yeni hocasını arayan sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Sezonu ikinci tamamlayan Kanarya'da Türkiye Kupası zaferi takıma bir teselli oldu.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Jorge Jesus göreve devam etmeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Başakşehir ile oynanan kupa finalinin ardından konuşan Portekizli hoca, ayrılığını duyurdu.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Jorge Jesus'un ardından girişimlerine hız veren Fenerbahçe için birçok iddia ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, olağan mali genel kurulda yaptığı açıklamada, hoca konusunda net ipuçları verdi.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Yeni hocanın Türk olacağını söyleyen Koç, "Hocayı merak ediyorsunuz herhalde. Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hocayla sezona başlamamızın çok büyük bir risk olduğuna karar verdik.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Camiayı bilecek ve Fenerbahçe'nin DNA'sını ve ruhunu aşılayacak bir isim olsun düşüncesi var.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Bizim bu seneki tercihimiz önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

İSMAİL KARTAL İLE GÖRÜŞÜLDÜ!
Harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ı takımın başına getirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Sarı-lacivertli yönetim, takımı emanet etmeyi düşündüğü Kartal ile ilk görüşmeyi de gerçekleştirdi.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli takımın, Kartal ile pazartesi günü kulüp binasında görüşme yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

CUMA GÜNÜNE KADAR NETLİK KAZANABİLİR
Fenerbahçe'de yeni teknik adamın cuma gününe kadar netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Geçen sezon Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen İsmail Kartal, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı.

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