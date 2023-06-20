Fenerbahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor.
Jorge Jesus'un ardından yeni hocasını arayan sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.
Sezonu ikinci tamamlayan Kanarya'da Türkiye Kupası zaferi takıma bir teselli oldu.
Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Jorge Jesus göreve devam etmeyeceğini açıkladı.
Başakşehir ile oynanan kupa finalinin ardından konuşan Portekizli hoca, ayrılığını duyurdu.
Jorge Jesus'un ardından girişimlerine hız veren Fenerbahçe için birçok iddia ortaya atılmıştı.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, olağan mali genel kurulda yaptığı açıklamada, hoca konusunda net ipuçları verdi.
Yeni hocanın Türk olacağını söyleyen Koç, "Hocayı merak ediyorsunuz herhalde. Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hocayla sezona başlamamızın çok büyük bir risk olduğuna karar verdik.
Camiayı bilecek ve Fenerbahçe'nin DNA'sını ve ruhunu aşılayacak bir isim olsun düşüncesi var.
Bizim bu seneki tercihimiz önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak olacak." ifadelerini kullanmıştı.
İSMAİL KARTAL İLE GÖRÜŞÜLDÜ!
Harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ı takımın başına getirmek için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertli yönetim, takımı emanet etmeyi düşündüğü Kartal ile ilk görüşmeyi de gerçekleştirdi.
A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli takımın, Kartal ile pazartesi günü kulüp binasında görüşme yaptığı belirtildi.
CUMA GÜNÜNE KADAR NETLİK KAZANABİLİR
Fenerbahçe'de yeni teknik adamın cuma gününe kadar netlik kazanması bekleniyor.
Geçen sezon Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen İsmail Kartal, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı.
62 yaşındaki teknik adam, 2014-2015 sezonunu da Fenerbahçe'de geçirmişti.