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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, her konuda anlaşma sağladığı Edin Dzeko'ya kavuşuyor. Bosna Hersek Milli Takım kampında bulunan tecrübeli golcünün İstanbul'a geliş tarihi netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 12:19
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk transferini resmen açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Ryan Kent'i renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Sarı-lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Fenerbahçe, Ryan Kent'in ardından bir transferini daha resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen Boşnak yıldız Edin Dzeko için geri sayıma geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Tecrübeli santrforun menajeri Alessandro Lucci, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Lucci ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler olumlu geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

3 saat süren toplantıda, "Sizin için Arabistan'dan gelen teklifi reddettik" diyen menajer, bu kritik cümle ile sarı-lacivertli kulübü istediklerini söylerken, bonuslarla fiyatı biraz daha yükseltmek için de son kozunu oynamış oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarıya dayalı primler ise çözülmesi gereken konular olarak görülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

KAMP SONRASI İSTANBUL'A GELECEK

Bosna Hersek Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri'ndeki son maçını salı günü Lüksemburg ile oynayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Sabah'ın haberine göre; deneyimli golcü, kampın bitmesiyle tatile başlayacak ancak öncesinde rotası İstanbul olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

BU HAFTA GELMESİ BEKLENİYOR

Edin Dzeko'nun bu hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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