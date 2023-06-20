FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Ryan Kent'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.
Fenerbahçe, Ryan Kent'in ardından bir transferini daha resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen Boşnak yıldız Edin Dzeko için geri sayıma geçti.
Tecrübeli santrforun menajeri Alessandro Lucci, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Lucci ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler olumlu geçti.
3 saat süren toplantıda, "Sizin için Arabistan'dan gelen teklifi reddettik" diyen menajer, bu kritik cümle ile sarı-lacivertli kulübü istediklerini söylerken, bonuslarla fiyatı biraz daha yükseltmek için de son kozunu oynamış oldu.
Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.
Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarıya dayalı primler ise çözülmesi gereken konular olarak görülüyor.
KAMP SONRASI İSTANBUL'A GELECEK
Bosna Hersek Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri'ndeki son maçını salı günü Lüksemburg ile oynayacak.
Sabah'ın haberine göre; deneyimli golcü, kampın bitmesiyle tatile başlayacak ancak öncesinde rotası İstanbul olacak.
BU HAFTA GELMESİ BEKLENİYOR
Edin Dzeko'nun bu hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.