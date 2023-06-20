Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, A Milli Takım'ın da önemli isimleri arasına girmeyi başardı. Ay-yıldızlıların son oynadığı Galler maçına attığı golle damga vuran genç oyuncu, herkesi kendine hayran bıraktı. Golden Boy ödülüne de aday gösterilen 18 yaşındaki futbolcu için Erling Haaland ve Paul Pogba gibi yıldızların menajerlerini yapan isim açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 20:54
FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in takımdaki geleceği merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

Performansıyla zirve yapan 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

Son olarak A Milli Takım'ın Galler ile karşı karşıya geldiği müsabakada oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, futboluyla göz doldurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

80. dakikada sahneye çıkan yıldız oyuncu attığı muhteşem golle karşılaşmaya damga vurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

Kariyerindeki ilk golünü atan Arda, milli takım tarihine de adını yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

Uzaktan yaptığı vuruşla fileleri sarsan yıldız futbolcu, A Milli Takım'da resmi gol atan en genç isim ünvanını aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

Performansıyla parmak ısırtan Arda Güler, Avrupa'da top koşturan 21 yaş altı en iyi genç futbolculara verilen 'Golden Boy' ödülüne aday gösterildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

Erling Haaland, Marco Veratti, Paul Pogba gibi dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Arda ile ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

"AVRUPA FUTBOLUNUN EN İYİSi OLACAK"
Golden Boy adaylarının açıklandığı törende konuşan Pimenta, "Arda Güler'i birçok kulüp transfer etmek istiyor. Arda gelecekte Avrupa futbolunun en iyi oyuncusu olacak" sözlerini kullandı.

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