FENERBAHÇE HABERİ: Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in takımdaki geleceği merak ediliyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in takımdaki geleceği merak ediliyor.
Performansıyla zirve yapan 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.
Son olarak A Milli Takım'ın Galler ile karşı karşıya geldiği müsabakada oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, futboluyla göz doldurdu.
80. dakikada sahneye çıkan yıldız oyuncu attığı muhteşem golle karşılaşmaya damga vurdu.
Kariyerindeki ilk golünü atan Arda, milli takım tarihine de adını yazdırdı.
Uzaktan yaptığı vuruşla fileleri sarsan yıldız futbolcu, A Milli Takım'da resmi gol atan en genç isim ünvanını aldı.
Performansıyla parmak ısırtan Arda Güler, Avrupa'da top koşturan 21 yaş altı en iyi genç futbolculara verilen 'Golden Boy' ödülüne aday gösterildi.
Erling Haaland, Marco Veratti, Paul Pogba gibi dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Arda ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"AVRUPA FUTBOLUNUN EN İYİSi OLACAK"
Golden Boy adaylarının açıklandığı törende konuşan Pimenta, "Arda Güler'i birçok kulüp transfer etmek istiyor. Arda gelecekte Avrupa futbolunun en iyi oyuncusu olacak" sözlerini kullandı.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Arda'nın kontratında 17,5 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.