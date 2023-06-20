Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı! İşte istedikleri rakam

Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni sezon için sil baştan revizyona gidiyor.
Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni sezon için sil baştan revizyona gidiyor.
Yeni teknik direktör için arayışlar devam ederken, transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i renklerine kattı.
Kent transferinin ardından Kanarya, rotayı İtalya'ya çevirdi.
Bir başka kontratı sona eren isim olan Inter'in golcüsü Edin Dzeko'nun açıklanması da an meselesi.
Dzeko'dan sonra Bologna'dan Riccardo Orsolini ve Musa Barrow isimleri de gündeme geldi.
Orsolini'nin İtalya'da kalmak istediği öğrenildi.
Öte yandan Barrow'la ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.
İtalya basını, Bologna'nın Gambiyalı oyuncu için belirlediği bonservis fiyatını yazdı.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre İtalyan ekibi, 24 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Euro istiyor.
Haberde; Fenerbahçe'nin Barrow için teklif yapmaya hazırlandığı da belirtildi.
Musa Barrow, bu sezon forma giydiği 35 maçta 3 gol, 8 asist kaydetti.
Sol kanatta forma giyen Barrow'un 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başarılı futbolcunun piyasa değeri ise 11 milyon Euro.