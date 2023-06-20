Haberler Fenerbahçe Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı! İşte istedikleri rakam

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı! İşte istedikleri rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kanat oyuncusu için arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesindeki isimlerden Musa Barrow'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bologna'nın Gambiyalı yıldız için istediği rakam belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 19:05 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 19:08
ARDA AKDENİZ
Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni sezon için sil baştan revizyona gidiyor.

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

Yeni teknik direktör için arayışlar devam ederken, transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

Sarı-lacivertliler, Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i renklerine kattı.

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

Kent transferinin ardından Kanarya, rotayı İtalya'ya çevirdi.

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

Bir başka kontratı sona eren isim olan Inter'in golcüsü Edin Dzeko'nun açıklanması da an meselesi.

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

Dzeko'dan sonra Bologna'dan Riccardo Orsolini ve Musa Barrow isimleri de gündeme geldi.

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

Orsolini'nin İtalya'da kalmak istediği öğrenildi.

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

Öte yandan Barrow'la ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

İtalya basını, Bologna'nın Gambiyalı oyuncu için belirlediği bonservis fiyatını yazdı.

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre İtalyan ekibi, 24 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Euro istiyor.

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

Haberde; Fenerbahçe'nin Barrow için teklif yapmaya hazırlandığı da belirtildi.

Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow cevabı!

Musa Barrow, bu sezon forma giydiği 35 maçta 3 gol, 8 asist kaydetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yeni sezon formaları görücüye çıktı!
Arda Güler 'Golden Boy' ödülüne aday gösterildi!
CREED: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU
Kartal Eddie filmi konusu ne?
MSÜ mülakatları ne zaman 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna'dan F.Bahçe'ye Barrow cevabı! Bologna'dan F.Bahçe'ye Barrow cevabı! 19:04
Arda Güler 'Golden Boy' ödülüne aday gösterildi! Arda Güler 'Golden Boy' ödülüne aday gösterildi! 18:27
Nelsson'un alternatifi Premier Lig'den geliyor! Nelsson'un alternatifi Premier Lig'den geliyor! 16:56
F.Bahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı F.Bahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı 15:55
Trabzonspor Slovenya'da kamp yapacak Trabzonspor Slovenya'da kamp yapacak 16:13
Nkunku Chelsea'de! Nkunku Chelsea'de! 16:19
Daha Eski
Devler Ligi'nde 1. tur eşleşmeleri belli oldu! Devler Ligi'nde 1. tur eşleşmeleri belli oldu! 16:29
TFF'den 5 yıldızlı forma açıklaması! TFF'den 5 yıldızlı forma açıklaması! 16:42
"Hentbolun çok zorlukları var" "Hentbolun çok zorlukları var" 16:53
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! 11:31
Altınordu'da 7 isim geri döndü! Altınordu'da 7 isim geri döndü! 11:47
G.Saray'a büyük piyango! Icardi ve Rashica böyle gelecek G.Saray'a büyük piyango! Icardi ve Rashica böyle gelecek 11:48