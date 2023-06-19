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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Son dakika spor haberi: Transferde büyük düşünen Fenerbahçe, girişimlerini hızlandırdı. Takıma doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan sarı-lacivertliler, orta saha bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek istiyor. Yoğun uğraş veren yönetim listesine sürpriz bir futbolcuyu aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 17:41
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, birçok mevkide arayışlarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Kanat mevkisini Ryan Kent ile güçlendiren Kanarya, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Edin Dzeko'nun menajeriyle görüşen yönetim, büyük ölçüde anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

İmza aşamasına gelen Boşnak golcünün transferi son anda bir aksilik çıkmazsa resmi olarak açıklanacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Gözünü orta saha takviyesine çeviren Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldızı renklerine bağlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

İnce eleyip sık dokuyan yönetim, adayları belirlemeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

NDOMBELE LİSTEYE ALINDI!
Sarı-lacivertlilerin listesine Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele eklendi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fransız futbolcunun Napoli ile kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Tottenham'a geri döneceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Tottenham'da yeni teknik direktör Ange Postecoglou'nun yeni sezon öncesi Ndombele kararı önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Oyuncunun Ada ekibinde devam etmemesi durumunda Fenerbahçe'nin hamle yapmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

NAPOLI DE İLGİLENİYOR!
Öte yandan Ndombele için Napoli'nin de devrede olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

26 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon kiralık olarak kadrosuna katan İtalyan ekibinin, başarılı orta sahayı yeniden kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Tanguy Ndombele'nin Tottenham'da daha önce birkaç teknik adam tarafından vazgeçilen bir isim olduğu hatırlatıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

26 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibinde sözleşmesinin son 2 yılına geldiği ve yine gözden çıkartılması durumunda satılması için doğru zamanın olduğu belirtildi.

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