TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!

Yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı.
Yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı.
Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, birçok mevkide arayışlarda bulunuyor.
Kanat mevkisini Ryan Kent ile güçlendiren Kanarya, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Edin Dzeko'nun menajeriyle görüşen yönetim, büyük ölçüde anlaşma sağladı.
İmza aşamasına gelen Boşnak golcünün transferi son anda bir aksilik çıkmazsa resmi olarak açıklanacak.
Gözünü orta saha takviyesine çeviren Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldızı renklerine bağlamak istiyor.
İnce eleyip sık dokuyan yönetim, adayları belirlemeye başladı.
NDOMBELE LİSTEYE ALINDI!
Sarı-lacivertlilerin listesine Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele eklendi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fransız futbolcunun Napoli ile kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Tottenham'a geri döneceği belirtildi.
Tottenham'da yeni teknik direktör Ange Postecoglou'nun yeni sezon öncesi Ndombele kararı önem taşıyor.
Oyuncunun Ada ekibinde devam etmemesi durumunda Fenerbahçe'nin hamle yapmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
NAPOLI DE İLGİLENİYOR!
Öte yandan Ndombele için Napoli'nin de devrede olduğu belirtildi.
26 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon kiralık olarak kadrosuna katan İtalyan ekibinin, başarılı orta sahayı yeniden kadrosuna katmak istediği vurgulandı.
Tanguy Ndombele'nin Tottenham'da daha önce birkaç teknik adam tarafından vazgeçilen bir isim olduğu hatırlatıldı.
26 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibinde sözleşmesinin son 2 yılına geldiği ve yine gözden çıkartılması durumunda satılması için doğru zamanın olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Napoli'de 40 maçta sahaya çıkan Ndombele, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.