Haberler Fenerbahçe Shaarawy de elden kaçıyor

Shaarawy de elden kaçıyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan El-Shaarawy'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldi... İngiliz efsane Steven Gerrard'a takımı emanet eden Al-İttifaq, Roma'yla sözleşmesi biten yıldız oyuncuya teklifte bulundu. Arap basınına yansıyan haberlere göre; Alİttifaq yetkilileri önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek ve golcü oyuncuyla masaya oturacak. El Shaarawy'ye yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir maaş teklif edileceği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Shaarawy de elden kaçıyor
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan El-Shaarawy'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldi... İngiliz efsane Steven Gerrard'a takımı emanet eden Al-İttifaq, Roma'yla sözleşmesi biten yıldız oyuncuya teklifte bulundu. Arap basınına yansıyan haberlere göre; Alİttifaq yetkilileri önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek ve golcü oyuncuyla masaya oturacak. El Shaarawy'ye yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir maaş teklif edileceği belirtildi.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Milli yıldız Beşiktaş yolcusu! Şenol Güneş'in yeni prensi İngiltere'den geliyor...
Pep Guardiola İstanbullu oluyor! Boğaz'da beğendiği yalıyı almaya geliyor...
Dzeko'da mutlu son! İşte sözleşme detayları
G.Saray transfer için beklemede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!
Dzeko'da mutlu son! İşte sözleşme detayları
2. asgari ücret toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
YKS soru ve cevap anahtarı yayınlandı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 01:14
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 01:13
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 00:41
Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! 00:41
F.Bahçe'ye Becao transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Becao transferinde dev rakip! 00:41
İspanya Uluslar Ligi'nde şampiyon! İspanya Uluslar Ligi'nde şampiyon! 00:49
Daha Eski
Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... 00:40
G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... 00:40
Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... 00:40
Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" 00:40
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... 00:41
Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif 00:41