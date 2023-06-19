Shaarawy de elden kaçıyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan El-Shaarawy'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldi... İngiliz efsane Steven Gerrard'a takımı emanet eden Al-İttifaq, Roma'yla sözleşmesi biten yıldız oyuncuya teklifte bulundu. Arap basınına yansıyan haberlere göre; Alİttifaq yetkilileri önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek ve golcü oyuncuyla masaya oturacak. El Shaarawy'ye yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir maaş teklif edileceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan El-Shaarawy'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldi... İngiliz efsane Steven Gerrard'a takımı emanet eden Al-İttifaq, Roma'yla sözleşmesi biten yıldız oyuncuya teklifte bulundu. Arap basınına yansıyan haberlere göre; Alİttifaq yetkilileri önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek ve golcü oyuncuyla masaya oturacak. El Shaarawy'ye yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir maaş teklif edileceği belirtildi.