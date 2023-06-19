Hem Orsolini hem Barrow

İtalyan La Gazetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Bologna'dan sadece Orsolini'yi değil, Musa Barrow'u da istediğini duyurdu. Haberde; 'Fenerbahçe, sadece Orsolini ile ilgilenmiyor. Barrow için de Bologna ile görüşüyor. Türk kulübü iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor ama Bologna'nın istediği bonservisi karşılayamayabilir' ifadeleri yer aldı.
İtalyan La Gazetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Bologna'dan sadece Orsolini'yi değil, Musa Barrow'u da istediğini duyurdu. Haberde; 'Fenerbahçe, sadece Orsolini ile ilgilenmiyor. Barrow için de Bologna ile görüşüyor. Türk kulübü iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor ama Bologna'nın istediği bonservisi karşılayamayabilir' ifadeleri yer aldı.