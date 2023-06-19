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Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kupa hasretine son veren Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle gelecek sezonu zirvede tamamlamak isteyen sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmış ve Brezilya ekibi Internacional'e transfer olmuştu. Fenerbahçe'de Ekvadorlu golcünün ardından bir yıldız isim daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusuna talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 11:03
Mert Kılıç
Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Sarı-lacivertlilerde sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Yeni hocanın kim olacağı merak edilen sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul'da teknik direktör konusuyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Koç, teknik direktör konusunda tüm görüşleri topladıklarını ve Türkiye'yi ve ligi bilmeyen bir isimle yeni sezona başlamama kararı aldıklarını aktardı.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Gelecek sezon takımın başına getirilecek olan teknik direktörün Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen bir isim olmasını düşündüklerini söyleyen Başkan Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük risk taşıdığına karar verdik.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca sayısı 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi ve ligi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize olabilecek uyabilecek hoca dediğiniz zaman sayı 4'ü geçmiyor.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Bir sürü isimle siz heyecanlandırılıyorsunuz. Camiayı bilen hizmet etmiş o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

"TÜRK HOCAYLA ÇALIŞMAK BİZİM İÇİN İYİ OLACAK"

Koç, Türk hocayla çalışmalarının kendileri için iyi olacağını düşündüklerinin altını çizerek, "İnşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için iyi olacağını düşünüyoruz.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Biz kimle devam edeceksek, hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzınızla kuş tutsanız başarı gelmeyecektir bunu bilin. Çok fazla dış etkenle mücadele etmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından İsmail Kartal ya da Volkan Demirel'in takımın başına geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Yeni teknik direktörünü hafta içerisinde açıklaması beklenen sarı-lacivertliler, bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kanarya, Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağlarken; Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de Valencia sonrası flaş bir ayrılık daha yolda...

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

JOAO PEDRO YOLCU

Sarı-lacivertliler, sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro ile yol ayrımında.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

FIORENTINA İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Fiorentina; Spezia forması giyen M'Bala Nzola ile birlikte Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro'yu da listesine aldı.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

İtalyan ekibinin deneyimli forvet için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Sezon başında 4.6 milyon Euro karşılığında Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla 28 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Brezilya asıllı İtalyan forvet, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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