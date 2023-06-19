Fenerbahçe'de Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.
Yeni hocanın kim olacağı merak edilen sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul'da teknik direktör konusuyla ilgili konuştu.
Koç, teknik direktör konusunda tüm görüşleri topladıklarını ve Türkiye'yi ve ligi bilmeyen bir isimle yeni sezona başlamama kararı aldıklarını aktardı.
Gelecek sezon takımın başına getirilecek olan teknik direktörün Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen bir isim olmasını düşündüklerini söyleyen Başkan Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük risk taşıdığına karar verdik.
Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca sayısı 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi ve ligi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize olabilecek uyabilecek hoca dediğiniz zaman sayı 4'ü geçmiyor.
Bir sürü isimle siz heyecanlandırılıyorsunuz. Camiayı bilen hizmet etmiş o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza" şeklinde konuştu.
"TÜRK HOCAYLA ÇALIŞMAK BİZİM İÇİN İYİ OLACAK"
Koç, Türk hocayla çalışmalarının kendileri için iyi olacağını düşündüklerinin altını çizerek, "İnşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için iyi olacağını düşünüyoruz.
Biz kimle devam edeceksek, hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzınızla kuş tutsanız başarı gelmeyecektir bunu bilin. Çok fazla dış etkenle mücadele etmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından İsmail Kartal ya da Volkan Demirel'in takımın başına geçmesi bekleniyor.
Yeni teknik direktörünü hafta içerisinde açıklaması beklenen sarı-lacivertliler, bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kanarya, Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağlarken; Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile de yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'de Valencia sonrası flaş bir ayrılık daha yolda...
JOAO PEDRO YOLCU
Sarı-lacivertliler, sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro ile yol ayrımında.
FIORENTINA İSTİYOR
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Fiorentina; Spezia forması giyen M'Bala Nzola ile birlikte Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro'yu da listesine aldı.
İtalyan ekibinin deneyimli forvet için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor.
Sezon başında 4.6 milyon Euro karşılığında Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla 28 maça çıktı.
Brezilya asıllı İtalyan forvet, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.