Cuadrado süre istedi

Fenerbahçe Juventus'la sözleşme uzatmayan 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Cuadrado'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Tecrübeli futbolcu ise, teklifi değerlendirmek için sarı-lacivertlilerden süre istedi. Bunun sebebi de İspanyol ekibi Sevilla'nın da yıldıza talip olması.
Fenerbahçe Juventus'la sözleşme uzatmayan 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Cuadrado'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Tecrübeli futbolcu ise, teklifi değerlendirmek için sarı-lacivertlilerden süre istedi. Bunun sebebi de İspanyol ekibi Sevilla'nın da yıldıza talip olması.