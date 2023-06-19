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Cuadrado süre istedi

Fenerbahçe Juventus'la sözleşme uzatmayan 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Cuadrado'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Tecrübeli futbolcu ise, teklifi değerlendirmek için sarı-lacivertlilerden süre istedi. Bunun sebebi de İspanyol ekibi Sevilla'nın da yıldıza talip olması.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Cuadrado süre istedi
Fenerbahçe Juventus'la sözleşme uzatmayan 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Cuadrado'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Tecrübeli futbolcu ise, teklifi değerlendirmek için sarı-lacivertlilerden süre istedi. Bunun sebebi de İspanyol ekibi Sevilla'nın da yıldıza talip olması.
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