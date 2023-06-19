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Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de en çok merak edilen konuların başında Arda Güler'in durumu geliyor. 18 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerden ayrılma kararı aldığı ve 10 gün içerisinde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 15:58
Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği başladı.

Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Kadrosunu önemli ölçüde yenilemesi beklenen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Kanarya, ilk olarak İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Kent'in sezon öncesi kampı için Türkiye'ye geldiğinde resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Ryan Kent transferiyle yaz transfer dönemine giriş yapan Fenerbahçe'de ilk ayrılık da gerçekleşti.

Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.

Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

10 GÜN İÇERİSİNDE TRANSFER OLACAK

Milliyet'in haberine göre; genç yıldız yeni takımıyla 10 gün içerisinde sözleşme imzalayacak.

Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Arda'nın yeni menajerinin 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini devreye sokacağı öğrenildi.

Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Arda Güler'in ailesini ikna etmeye çalıştığı ancak geri dönüş ihtimalinin zor olduğu belirtildi.

Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı.

Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Genç yıldız, 6 gol ve 7 asistlik performansıyla 13 gole direkt katkıda bulundu.

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