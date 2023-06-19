Arda Güler'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği başladı.
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği başladı.
Kadrosunu önemli ölçüde yenilemesi beklenen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Kanarya, ilk olarak İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Kent'in sezon öncesi kampı için Türkiye'ye geldiğinde resmi imzaların atılacağı kaydedildi.
Ryan Kent transferiyle yaz transfer dönemine giriş yapan Fenerbahçe'de ilk ayrılık da gerçekleşti.
Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Enner Valencia takımdan ayrıldı.
Ekvadorlu golcü, Brezilya ekibi Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de Valencia sonrası pek çok ayrılık gerçekleşmesi beklenirken, geleceği en çok merak edilen isim Arda Güler olmuştu.
18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.
10 GÜN İÇERİSİNDE TRANSFER OLACAK
Milliyet'in haberine göre; genç yıldız yeni takımıyla 10 gün içerisinde sözleşme imzalayacak.
Arda'nın yeni menajerinin 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini devreye sokacağı öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Arda Güler'in ailesini ikna etmeye çalıştığı ancak geri dönüş ihtimalinin zor olduğu belirtildi.
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı.
Genç yıldız, 6 gol ve 7 asistlik performansıyla 13 gole direkt katkıda bulundu.
Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.