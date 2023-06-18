Haberler Fenerbahçe Yeni hoca Türk olacak

Yeni hoca Türk olacak

Camiayı bilen bir antrenöre takımı emanet edeceklerini belirten Başkan Koç, “Yeni sezonda camianın evladı, camianın ruhunu bilen, Türkiye’yi bilen, bir Türk hoca ile çalışacağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
Yeni hoca Türk olacak

Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Ali Koç, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından takımı yerli bir teknik adama emanet edeceklerini açıkladı: "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. BIR kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı teknik adam sayısı 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca antrenörlük yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen sadece 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gitmek istediği takımı açıkladı! Devler arasında şaşırtan tercih
Torreira’nın evlilik şartlarını kabul etmeyip ayrılan Devrim Özkan'dan yeşil ışık!
La Gazzetta'dan F.Bahçe iddiası: Pazarlık başlıyor!
Cimbom'a Beşiktaş'ın eski golcüsü önerildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyanlar müjdeyi verdi: F.Bahçe bitirmek üzere!
La Gazzetta'dan F.Bahçe iddiası: Pazarlık başlıyor!
2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık net sayısına göre puan hesaplama
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
AYT çıkmış sorular ve çözümleri PDF
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! 00:52
Anadolu Efes 16. kez şampiyon! Anadolu Efes 16. kez şampiyon! 00:52
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! 00:52
Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... 00:52
Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! 00:52
Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" 00:52
Daha Eski
F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! 00:52
F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! 00:52
G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli 00:52
Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi 00:52
F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu 00:52
İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! 00:52