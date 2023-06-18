Yeni hoca Türk olacak

Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Ali Koç, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından takımı yerli bir teknik adama emanet edeceklerini açıkladı: "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. BIR kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik.

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Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı teknik adam sayısı 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca antrenörlük yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen sadece 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."