TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in takımdan ayrılacağı iddiaları artıyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in takımdan ayrılacağı iddiaları artıyor.
Sarı-lacivertlilerde sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başlayan 18 yaşındaki oyuncu kalitesini gösterdi.
Sahada kaldığı sürelerde taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerden olan Arda Güler, futboluyla göz doldurdu.
Klas pasları, çalımları ve oyun görüşüyle dikkat çeken başarılı futbolcu, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösteriliyor.
Taraftarın sevgilisi konumundaki Arda Güler, transferde Avrupa devlerinin yakın takibinde bulunuyor.
Birçok önemli kulüp, genç oyuncuyu kadrolarına katmak için çaba sarf ediyor.
Arda Güler'in annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da ayrılık ihtimalini güçlendirdi.
Yıldız ismin annesi Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" şeklindeki paylaşımı Fenerbahçe camiasını telaşlandırdı.
Genç oyuncunun takımdan ayrılmasını istemeyen taraftarlar, "Arda Güler bizi bırakma" diye kampanya başlattı.
Yapılan bu paylaşıma binlerce tweet atıldı. Anne Güler'in paylaşımı milyonlarca kez görüntülendi.
Camiada da "Arda Güler gitsin mi, kalsın mı?" tartışması yoğunlaştı.
Tüm bu yaşananlar sonrası Fenerbahçe yönetiminin alacağı tavır merak konusu olmuştu.
YÖNETİM 1 YIL DAHA KALMASINI İSTİYOR!
Sarı-lacivertli kurmaylar, genç oyuncunun 1 yıl daha kalması yönünde görüş bildiriyor.
SERBEST KALMA BEDELİ 17.5 MİLYON EURO!
PSG, Napoli, Ajax, B.Dortmund, B.Münih, Liverpool, ve Milan gibi takımların peşinde olan Arda Güler'in sözleşmesinde '17.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.
Dev kulüplerin birbiriyle yarıştığı Arda Güler transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
MILAN'DAN TAKAS FORMÜLÜ!
İtalya'nın önemli kulüplerinden Milan'ın transferde ısrarcı olduğu ve takas formülünü düşündüğü kaydedildi.
Çizme basınından Tuttosport'un haberine göre; Charles De Ketelaere transferinde büyük hayal kırıklığı yaşayan Milan, o bölgeye Arda Güler yatırımını yapmak istiyor.
ORIGI VEYA REBIC TAKASTA DÜŞÜNÜLEN İSİMLER!
İtalya Serie A ekibinin transferde takasta kullanacağı isimlerin Divock Origi veya Ante Rebic olabileceği öne sürüldü.