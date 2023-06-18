Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Son dakika spor haberi: Avrupa'nın en önemli yetenekleri arasında gösterilen Arda Güler, transferin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen genç yıldız, birçok dev kulübün yakın takibinde bulunuyor. Bu takımlardan olan Milan, Arda Güler için takas formülü geliştirdi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 17:03
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in takımdan ayrılacağı iddiaları artıyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Sarı-lacivertlilerde sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başlayan 18 yaşındaki oyuncu kalitesini gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Sahada kaldığı sürelerde taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerden olan Arda Güler, futboluyla göz doldurdu.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Klas pasları, çalımları ve oyun görüşüyle dikkat çeken başarılı futbolcu, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Taraftarın sevgilisi konumundaki Arda Güler, transferde Avrupa devlerinin yakın takibinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Birçok önemli kulüp, genç oyuncuyu kadrolarına katmak için çaba sarf ediyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Arda Güler'in annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Yıldız ismin annesi Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" şeklindeki paylaşımı Fenerbahçe camiasını telaşlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Genç oyuncunun takımdan ayrılmasını istemeyen taraftarlar, "Arda Güler bizi bırakma" diye kampanya başlattı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Yapılan bu paylaşıma binlerce tweet atıldı. Anne Güler'in paylaşımı milyonlarca kez görüntülendi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Camiada da "Arda Güler gitsin mi, kalsın mı?" tartışması yoğunlaştı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Tüm bu yaşananlar sonrası Fenerbahçe yönetiminin alacağı tavır merak konusu olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

YÖNETİM 1 YIL DAHA KALMASINI İSTİYOR!
Sarı-lacivertli kurmaylar, genç oyuncunun 1 yıl daha kalması yönünde görüş bildiriyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

SERBEST KALMA BEDELİ 17.5 MİLYON EURO!
PSG, Napoli, Ajax, B.Dortmund, B.Münih, Liverpool, ve Milan gibi takımların peşinde olan Arda Güler'in sözleşmesinde '17.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Dev kulüplerin birbiriyle yarıştığı Arda Güler transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

MILAN'DAN TAKAS FORMÜLÜ!
İtalya'nın önemli kulüplerinden Milan'ın transferde ısrarcı olduğu ve takas formülünü düşündüğü kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

Çizme basınından Tuttosport'un haberine göre; Charles De Ketelaere transferinde büyük hayal kırıklığı yaşayan Milan, o bölgeye Arda Güler yatırımını yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

ORIGI VEYA REBIC TAKASTA DÜŞÜNÜLEN İSİMLER!
İtalya Serie A ekibinin transferde takasta kullanacağı isimlerin Divock Origi veya Ante Rebic olabileceği öne sürüldü.

DİĞER
Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Türkiye Filenin Sultanları maç takvimi 2023
Müge Anlı düğün haberini açıkladıktan 1 yıl sonra bebek müjdesi gelmişti! Torun ortaya çıktı Mehmet Şevki Sözen: "Oğlum ve onun evladı..."
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...
Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim"
2023 YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı!
2023 YDT kaç net kaç puan?
2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif 17:03
Galler'de Türkiye maçı öncesi önemli eksik! Galler'de Türkiye maçı öncesi önemli eksik! 16:42
Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... 15:14
Hollanda-İtalya | CANLI Hollanda-İtalya | CANLI 15:22
Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi... Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi... 15:26
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... 16:27
Daha Eski
G.Saray'a transfer müjdesi! "Yurt dışından talipler var" G.Saray'a transfer müjdesi! "Yurt dışından talipler var" 12:11
Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... 13:31
Deniz Öncü'den Almanya'da zafer! Deniz Öncü'den Almanya'da zafer! 13:41
G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... 14:03
Transferde Şener Özbayraklı sürprizi! Transferde Şener Özbayraklı sürprizi! 14:11
Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" 14:15