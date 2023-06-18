TRANSFER HABERİ: Arda Güler için Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi!

SERBEST KALMA BEDELİ 17.5 MİLYON EURO!

PSG, Napoli, Ajax, B.Dortmund, B.Münih, Liverpool, ve Milan gibi takımların peşinde olan Arda Güler'in sözleşmesinde '17.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.