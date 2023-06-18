Haberler Fenerbahçe Planlamayı bozmayalım

Planlamayı bozmayalım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın ve birçok üyenin olağanüstü genel kurul kararı alınması isteğine olumsuz yanıt verdi. Seçime gidilmesi halinde gelecek yönetimin süresinin 1 yıl olacağının altını çizen Başkan Koç, konuyla ilgili şunları söyledi: "Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyenler, arkadaşlar neden bir tane aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, eğlenenlere sesleniyorum! Çıkartın bir aday! Görelim!.."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
Planlamayı bozmayalım
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın ve birçok üyenin olağanüstü genel kurul kararı alınması isteğine olumsuz yanıt verdi. Seçime gidilmesi halinde gelecek yönetimin süresinin 1 yıl olacağının altını çizen Başkan Koç, konuyla ilgili şunları söyledi: "Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyenler, arkadaşlar neden bir tane aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, eğlenenlere sesleniyorum! Çıkartın bir aday! Görelim!.."
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