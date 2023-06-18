Planlamayı bozmayalım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın ve birçok üyenin olağanüstü genel kurul kararı alınması isteğine olumsuz yanıt verdi. Seçime gidilmesi halinde gelecek yönetimin süresinin 1 yıl olacağının altını çizen Başkan Koç, konuyla ilgili şunları söyledi: "Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyenler, arkadaşlar neden bir tane aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, eğlenenlere sesleniyorum! Çıkartın bir aday! Görelim!.."
FenerbahçeBaşkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın ve birçok üyenin olağanüstü genel kurul kararı alınması isteğine olumsuz yanıt verdi. Seçime gidilmesi halinde gelecek yönetimin süresinin 1 yıl olacağının altını çizen Başkan Koç, konuyla ilgili şunları söyledi: "Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyenler, arkadaşlar neden bir tane aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, eğlenenlere sesleniyorum! Çıkartın bir aday! Görelim!.."