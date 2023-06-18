Başkan Ali Koç'un açıklamalarının ardından konuşan İsmail Kartal, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" dedi. Aykut Kocaman ise; "Gelişmelerden haberim yok" diye konuştu. Volkan Demirel de, "Hayırlısı olsun. Şu an konuşamam" ifadesini kullandı.
Başkan Ali Koç'un açıklamalarının ardından konuşan İsmail Kartal, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" dedi. Aykut Kocaman ise; "Gelişmelerden haberim yok" diye konuştu. Volkan Demirel de, "Hayırlısı olsun. Şu an konuşamam" ifadesini kullandı.