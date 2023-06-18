Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Transferde operasyon için düğmeye basan Fenerbahçe, yeni sağ bekini İspanya'da buldu.
Transferde operasyon için düğmeye basan Fenerbahçe, yeni sağ bekini İspanya'da buldu.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak taraftarını üzen sarı-lacivertliler önümüzdeki sene işini sıkı tutmak istiyor.
Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek hasretini dindiren Kanarya'da kupa finalinin ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.
Hoca konusunda uzun süre Montella iddiaları ortaya çıkmıştı ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada net ipuçları verdi.
Sarı-lacivertlilerin camiayı bilen bir Türk hoca ile çalışacaklarını ifade etmesinin ardından gözler İsmail Kartal ve Volkan Demirel'e çevrildi.
İsmail Kartal, "Henüz benimle temasa geçilmedi" ifadelerini kullandı. Volkan Demirel ise 'Göreve hazırım' mesajı geldi.
Birçok bölgede arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ilk hamlesini kanat mevkisine yaptı.
Ryan Kent transferini bitiren yönetim, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da bonservisini aldı.
Golcü transferinde Edin Dzeko ve Duvan Zapata ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.
İki futbolcuyla görüşmelerde olumlu aşama kaydeden Fenerbahçe, gözünü sağ bek mevkisine çevirdi.
Bu bölgeye nokta atış bir takviye yapmayı amaçlanyan sarı-lacivertliler, aradığı ismi İspanya La Liga'da buldu.
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün AS'tan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Celta Vigo forması giyen Hugo Mallo ile yakından ilgileniyor.
Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Hugo Mallo'yu devre arasında da kadrosuna katmak istediği ancak kontratının sona ermesinin ardından şu anda işinin kolaylaştığı belirtildi.
Deneyimli oyuncuya MLS'ten bir takımın talip olduğu iddia edildi. Futboldaki rekabet açısından bu seçeneğin Fenerbahçe ile yarışamayacağı kaydedildi.
EMRE MOR'UN ESKİ TAKIM ARKADAŞI!
Hugo Mallo, Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde eski takım arkadaşı Emre Mor ile yeniden buluşacak.
BAYRAK OYUNCU MALLO!
Celta Vigo altyapısında yetişen Mallo, 2009 yılında A Takım'a yükselmesinin ardından o günden beri başka kulüpte forma giymedi.
Düzenli forma giyen başarılı oyuncu, sözleşmesinin sona ermesiyle yaz transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldı.
Celta Vigo'da 449 karşılaşmada sahaya çıkan Hugo Mallo, 12 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.