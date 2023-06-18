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Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Son dakika spor haberi: Yeni sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer için büyük bir operasyon yapılıyor. Elini çabuk tutmak isteyen sarı-lacivertliler, listedeki yıldızlarla görüşmelerini hızlandırdı. Birçok mevki üzerinde çalışmalarda bulunan Kanarya, aradığı sağ beki İspanya La Liga'da buldu. Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi takviye etmeyi amaçlayan yönetim, kulübündeki sözleşmesi bitecek olan yıldıza imza attırmaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 11:05 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 11:05
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Transferde operasyon için düğmeye basan Fenerbahçe, yeni sağ bekini İspanya'da buldu.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak taraftarını üzen sarı-lacivertliler önümüzdeki sene işini sıkı tutmak istiyor.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek hasretini dindiren Kanarya'da kupa finalinin ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Hoca konusunda uzun süre Montella iddiaları ortaya çıkmıştı ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada net ipuçları verdi.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Sarı-lacivertlilerin camiayı bilen bir Türk hoca ile çalışacaklarını ifade etmesinin ardından gözler İsmail Kartal ve Volkan Demirel'e çevrildi.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

İsmail Kartal, "Henüz benimle temasa geçilmedi" ifadelerini kullandı. Volkan Demirel ise 'Göreve hazırım' mesajı geldi.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Yakın zamanda hoca belirsizliğine son verecek olan Kanarya'da transfer için yeniden gaza basılacak.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Birçok bölgede arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ilk hamlesini kanat mevkisine yaptı.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Ryan Kent transferini bitiren yönetim, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da bonservisini aldı.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Golcü transferinde Edin Dzeko ve Duvan Zapata ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

İki futbolcuyla görüşmelerde olumlu aşama kaydeden Fenerbahçe, gözünü sağ bek mevkisine çevirdi.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Bu bölgeye nokta atış bir takviye yapmayı amaçlanyan sarı-lacivertliler, aradığı ismi İspanya La Liga'da buldu.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün AS'tan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Celta Vigo forması giyen Hugo Mallo ile yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Fenerbahçe'nin Hugo Mallo'yu devre arasında da kadrosuna katmak istediği ancak kontratının sona ermesinin ardından şu anda işinin kolaylaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

Deneyimli oyuncuya MLS'ten bir takımın talip olduğu iddia edildi. Futboldaki rekabet açısından bu seçeneğin Fenerbahçe ile yarışamayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

EMRE MOR'UN ESKİ TAKIM ARKADAŞI!
Hugo Mallo, Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde eski takım arkadaşı Emre Mor ile yeniden buluşacak.

Fenerbahçe'nin sağ beki İspanya'dan! Bedavaya geliyor

BAYRAK OYUNCU MALLO!
Celta Vigo altyapısında yetişen Mallo, 2009 yılında A Takım'a yükselmesinin ardından o günden beri başka kulüpte forma giymedi.

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