Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşti.
Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşti.
Gergin geçen kurulda Başkan Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Koç, teknik direktör konusuna da açıklık getirdi.
Teknik direktör konusunda tüm görüşleri topladıklarını ve Türkiye'yi ve ligi bilmeyen bir isimle yeni sezona başlamama kararı aldıklarını aktardı.
Gelecek sezon takımın başına getirilecek olan teknik direktörün Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen bir isim olmasını düşündüklerini söyleyen Başkan Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük risk taşıdığına karar verdik.
Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca sayısı 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi ve ligi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize olabilecek uyabilecek hoca dediğiniz zaman sayı 4'ü geçmiyor. Bir sürü isimle siz heyecanlandırılıyorsunuz. Camiayı bilen hizmet etmiş o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza" şeklinde konuştu.
"CAMİAYI ÇOK İYİ BİLEN BİR TÜRK HOCAYLA ÇALIŞMANIN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Koç, Türk hocayla çalışmalarının kendileri için iyi olacağını düşündüklerinin altını çizerek, "İnşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için iyi olacağını düşünüyoruz.
Biz kimle devam edeceksek, hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzınızla kuş tutsanız başarı gelmeyecektir bunu bilin. Çok fazla dış etkenle mücadele etmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.
Ali Koç'un bu açıklamaları sonrası gözler İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal'a çevrildi.
TRT Spor'a konuşan İsmail Kartal ve Aykut Kocaman kendilerine herhangi bir teklif yapılmadığını söyledi.
A Spor'a konuşan Volkan Demirel ise "Fenerbahçe'de çalışmak benim için en büyük hayaldir. Bana görev verilirse hazırım." dedi.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın da sarı-lacivertlilerin kendisiyle iletişime geçmediğini belirtti.
İki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran ve 2013/2014 sezonunda sarı-lacivertli takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Ersun Yanal da Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu.
"BENİMLE İLETİŞİME GEÇİLMEDİ"
Sabah'a konuşan tecrübeli teknik adam konuyla ilgili "Ali Koç'un açıklamalarını takip etmedim. Yönetim tarafından benimle iletişime geçilmedi." ifadelerini kullandı.