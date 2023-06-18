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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un camiayı bilen Türk bir teknik direktörü takımın başına getireceklerini açıklamasının ardından gözler yerli hocalara çevrildi. Koç'un açıklaması sonrası gündeme gelen isimlerden olan teknik direktör Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 09:38
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

Teknik direktör konusunda tüm görüşleri topladıklarını ve Türkiye'yi ve ligi bilmeyen bir isimle yeni sezona başlamama kararı aldıklarını aktardı.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

Gelecek sezon takımın başına getirilecek olan teknik direktörün Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen bir isim olmasını düşündüklerini söyleyen Başkan Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük risk taşıdığına karar verdik.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca sayısı 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi ve ligi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize olabilecek uyabilecek hoca dediğiniz zaman sayı 4'ü geçmiyor. Bir sürü isimle siz heyecanlandırılıyorsunuz. Camiayı bilen hizmet etmiş o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza" şeklinde konuştu.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

"CAMİAYI ÇOK İYİ BİLEN BİR TÜRK HOCAYLA ÇALIŞMANIN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Koç, Türk hocayla çalışmalarının kendileri için iyi olacağını düşündüklerinin altını çizerek, "İnşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için iyi olacağını düşünüyoruz.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

Biz kimle devam edeceksek, hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzınızla kuş tutsanız başarı gelmeyecektir bunu bilin. Çok fazla dış etkenle mücadele etmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

Ali Koç'un bu açıklamaları sonrası gözler İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal'a çevrildi.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

İki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran ve 2013/2014 sezonunda sarı-lacivertli takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Ersun Yanal da Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

"BENİMLE İLETİŞİME GEÇİLMEDİ"

Sabah'a konuşan tecrübeli teknik adam konuyla ilgili "Ali Koç'un açıklamalarını takip etmedim. Yönetim tarafından benimle iletişime geçilmedi." ifadelerini kullandı.

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