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Durumu belli değil

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'in satılacağı yönünde gelen eleştirilere sert yanıt veren Başkan Ali Koç, "Arda Güler'in ne olacağı belli değil ama bizi yerden yere vuruyorlar. Her türlü kötülük, şanssızlık ve uğursuzluk başımıza geldi" dedi. Avrupa'dan birçok talibi olan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte Başkan Ali Koç'la görüşmüş ve ayrılma isteğini iletmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
Durumu belli değil
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'in satılacağı yönünde gelen eleştirilere sert yanıt veren Başkan Ali Koç, "Arda Güler'in ne olacağı belli değil ama bizi yerden yere vuruyorlar. Her türlü kötülük, şanssızlık ve uğursuzluk başımıza geldi" dedi. Avrupa'dan birçok talibi olan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte Başkan Ali Koç'la görüşmüş ve ayrılma isteğini iletmişti.
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