Borç 7 milyarı geçti

Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün borcunu başkan vekili Erol Bilecik açıkladı. Geldikleri günden bu yana borcu yüzde 60 azalttıklarının altını çizen Bilecik, "612 milyon Euro borç devralmıştık. 386 milyon Euro'ya düşürdük" dedi. 31 Aralık 2022 itibariyle kısa vadeli yükümlülüklerin 3 milyar 407 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon TL olmak üzere toplam borç 7 milyar 686 milyon TL açıklandı.
Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün borcunu başkan vekili Erol Bilecik açıkladı. Geldikleri günden bu yana borcu yüzde 60 azalttıklarının altını çizen Bilecik, "612 milyon Euro borç devralmıştık. 386 milyon Euro'ya düşürdük" dedi. 31 Aralık 2022 itibariyle kısa vadeli yükümlülüklerin 3 milyar 407 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon TL olmak üzere toplam borç 7 milyar 686 milyon TL açıklandı.