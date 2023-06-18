5 yıldızı tescilledik

Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan Genel Sekreter Burak Kızılhan, "Kulübümüz 2022-23 sezonu itibarıyla 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldızlı armayı hayata geçirdi. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler var bu gerekçelerle TFF'ye yaptığımız başvuru hala sürerken, kulübümüz beklemeyerek 5 yıldızlı olarak armamızı tescil ettirmiştir" dedi.
Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan Genel Sekreter Burak Kızılhan, "Kulübümüz 2022-23 sezonu itibarıyla 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldızlı armayı hayata geçirdi. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler var bu gerekçelerle TFF'ye yaptığımız başvuru hala sürerken, kulübümüz beklemeyerek 5 yıldızlı olarak armamızı tescil ettirmiştir" dedi.