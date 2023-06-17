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Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Son dakika spor haberleri: Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah-beyazlı kulüple hem lig hem de kupa zaferi yaşayan Sergen Yalçın ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası sarı-lacivertli teknik direktör adaylarından biri olan Yalçın'ın yeni adresi belli oluyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 10:07
Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ismi birçok takımla anılmasına rağmen deneyimli teknik direktör tercihini dinlenmekten yana kullandı.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

O dönemlerde birçok takımdan teklif aldığını doğrulayan Sergen Yalçın, kendisinin ilgisini çekecek bir teklif olmadığını belirtmişti.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Son dönemde ise Fenerbahçe'yle adı sıkça anılan Sergen Yalçın, Jorge Jesus'un yerine gelebilecek ilk adaylara arasında yer alıyor.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Bu sırada Sergen Yalçın ile ilgili oldukça flaş bir iddia gündeme geldi.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Deneyimli teknik direktör, sürpriz bir takıma imza atabilir.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra iki yıldır boşta olan Sergen Yalçın'ın adı Azerbaycan ekibiyle anılıyor.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

NEFTÇİ BAKÜ TALİP OLDU

Azeri basınına göre 50 yaşındaki çalıştırıcıyı Neftçi Bakü takımın başına getirmek istiyor.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Bakü ekibi geçen sezon ligi şampiyon Karabağ takımının 22 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Hayal kırıklığı ile sonlanan sezonun ardından Azeri ekibinde teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolları ayırmaya hazırlanıldığı belirtildi.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Azerbaycan basınından Futbol Info'da yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre kulüp, sponsoru olan firmanın yöneticilerinden birinin yaptığı görüşmeyle Sergen Yalçın ile ilk kontağı kurdu.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Reghecampf ile yolların ayrılmasıyla müzakerelerin daha ciddi olarak yürütüleceği ifade edildi.

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