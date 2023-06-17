Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı! Fenerbahçe derken...

Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.
Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ismi birçok takımla anılmasına rağmen deneyimli teknik direktör tercihini dinlenmekten yana kullandı.
O dönemlerde birçok takımdan teklif aldığını doğrulayan Sergen Yalçın, kendisinin ilgisini çekecek bir teklif olmadığını belirtmişti.
Son dönemde ise Fenerbahçe'yle adı sıkça anılan Sergen Yalçın, Jorge Jesus'un yerine gelebilecek ilk adaylara arasında yer alıyor.
Bu sırada Sergen Yalçın ile ilgili oldukça flaş bir iddia gündeme geldi.
Deneyimli teknik direktör, sürpriz bir takıma imza atabilir.
Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra iki yıldır boşta olan Sergen Yalçın'ın adı Azerbaycan ekibiyle anılıyor.
NEFTÇİ BAKÜ TALİP OLDU
Azeri basınına göre 50 yaşındaki çalıştırıcıyı Neftçi Bakü takımın başına getirmek istiyor.
Hayal kırıklığı ile sonlanan sezonun ardından Azeri ekibinde teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolları ayırmaya hazırlanıldığı belirtildi.
Azerbaycan basınından Futbol Info'da yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre kulüp, sponsoru olan firmanın yöneticilerinden birinin yaptığı görüşmeyle Sergen Yalçın ile ilk kontağı kurdu.
Reghecampf ile yolların ayrılmasıyla müzakerelerin daha ciddi olarak yürütüleceği ifade edildi.
Uzun süredir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Süper Lig'den önemli bir teklif almaması durumunda Neftçi'nin başına geçmeyi kabul edeceği belirtildi.