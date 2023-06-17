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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak?

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, kulübün Mali Olağan Genel Kurulu'nda flaş açıklamalarda bulundu. Takımın başına getirilecek isim hakkında net ipuçları veren Koç, "Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 15:44 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 16:04
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak?

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, kulübün Mali Olağan Genel Kurulu'nda flaş açıklamalarda bulundu. Takımın başına getirilecek isim hakkında net ipuçları veren Koç, "Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik."

"Diğer taraftan camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Fenerbahçe DNA'sını bilebilecek, Samandıra'ya ruh aşılayacak biri olsun düşüncesi de var. Şimdi baktığımız zaman, Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor."

"Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en uygun olacağını düşünüyoruz."

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