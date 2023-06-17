Fener’i doğruladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Vincenzo Montella'nın yardımcısı Massimo Crivellaro, İtalyan basınına konuştu. "Kalbimizi Adana'da bıraktık. Her açıdan çok güzel iki yıl oldu" diyen Crivellaro, Fenerbahçe'yle anlaştıklarını da yaptığı açıklamayla doğruladı. Crivellaro, "İtalya'ya dönmek güzel olabilirdi ama ortada somut bir teklif yok. Türkiye'de, başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz. Benim de niyetim, birlikte harika zamanlar geçirdiğim teknik direktör Montella'nın ekibinde yola devam etmek" dedi. Fenerbahçe'nin Montella ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.