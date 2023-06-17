Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus da takımdan ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası finalini kazandıktan sonra açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe döneminin bittiğini dile getirmişti.
Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme, Adana Demirspor'dan ayrılan Vincenzo Montella geldi.
İtalyan çalıştırıcının kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanabileceği ifade ediliyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin sportif direktörü de netleşti.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon teknik direktör Jorge Jesus'un operasyonlarına destek olan Mario Branco ile sportif direktör olarak anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezonda takımın tüm planlarını 47 yaşındaki Portekizli futbol adamının yapması bekleniyor.