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Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından yeni hoca arayışına giren Fenerbahçe'de sportif direktör de belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 10:18
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus da takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası finalini kazandıktan sonra açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe döneminin bittiğini dile getirmişti.

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme, Adana Demirspor'dan ayrılan Vincenzo Montella geldi.

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

İtalyan çalıştırıcının kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

Öte yandan Fenerbahçe'nin sportif direktörü de netleşti.

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon teknik direktör Jorge Jesus'un operasyonlarına destek olan Mario Branco ile sportif direktör olarak anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezonda takımın tüm planlarını 47 yaşındaki Portekizli futbol adamının yapması bekleniyor.

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