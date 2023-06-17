Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Transferde dört koldan çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor.
Transferde dört koldan çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluğu rakibine kaptıran sarı-lacivertliler gelecek sezon için işi sıkı tutuyor.
Elini çabuk tutmak isteyen Kanarya, transfer hamlelerini üst üste yapıyor.
Bir an önce kadrosunu hazırlamayı amaçlayan yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerı hızlandırdı.
Hücum bölgesine ağırlık veren Fenerbahçe ilk olarak Rangers'taki sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Ryan Kent'e imza attırdı.
Boşnak golcü Edin Dzeko ile yapılan temaslarda ise mutlu sona çok yaklaşıldı.
2 yıllık kontrat üzerindeki görüşmelerde son ayrıntılar konuşuluyor.
Öte yandan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alan Kanarya'da Bruma 6.5 milyon euro'ya Braga'ya satıldı.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Enner Valencia ile yeniden anlaşma sağlanamadı ve Ekvadorlu golcü Internacional'in yolunu tuttu.
Kontratı sona eren bir diğer futbolcu olan Miha Zajc ile kontrat görüşmeleri devam ediyor.
Teknik direktör koltuğuna Vincenzo Montella'yı oturtmaya hazırlananan Fenerbahçe'de transfer harekatı ara vermeden sürüyor.
Dzeko ile birlikte bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler flaş bir hamlede bulundu.
Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız için harekete geçildi.
ZAPATA FENERBAHÇE'YE!
Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Duvan Zapata'yı transfer etmek istiyor.
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldız takımdan ayrılmaya karar verdi.
Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra, Duvan Zapata'nın transferinde en önde olan kulübün Fenerbahçe olduğunu ifade etti.
Sarı-lacivertlilerin büyük aşama kaydettiğini belirten Sierra, müzakerelerin önümüzdeki hafta sonuçlanabileceğini belirtti.
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 27 maça çıkan Zapata, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Kolombiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 34 müsabakada 4 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.