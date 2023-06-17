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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde dünya yıldızlarını gündemine aldı. Gelecek sezon çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Nokta atışı takviyelerle yeni sezona giriş yapmak isteyen Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'a yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi, sarı-kırmızılıların gözdesi konumundaki ismi imza aşamasına getirdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 12:32
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Transferde dört koldan çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğu rakibine kaptıran sarı-lacivertliler gelecek sezon için işi sıkı tutuyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Elini çabuk tutmak isteyen Kanarya, transfer hamlelerini üst üste yapıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Bir an önce kadrosunu hazırlamayı amaçlayan yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerı hızlandırdı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Hücum bölgesine ağırlık veren Fenerbahçe ilk olarak Rangers'taki sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Ryan Kent'e imza attırdı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Boşnak golcü Edin Dzeko ile yapılan temaslarda ise mutlu sona çok yaklaşıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

2 yıllık kontrat üzerindeki görüşmelerde son ayrıntılar konuşuluyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Öte yandan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alan Kanarya'da Bruma 6.5 milyon euro'ya Braga'ya satıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Enner Valencia ile yeniden anlaşma sağlanamadı ve Ekvadorlu golcü Internacional'in yolunu tuttu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Kontratı sona eren bir diğer futbolcu olan Miha Zajc ile kontrat görüşmeleri devam ediyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Teknik direktör koltuğuna Vincenzo Montella'yı oturtmaya hazırlananan Fenerbahçe'de transfer harekatı ara vermeden sürüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Dzeko ile birlikte bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler flaş bir hamlede bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız için harekete geçildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

ZAPATA FENERBAHÇE'YE!
Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Duvan Zapata'yı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldız takımdan ayrılmaya karar verdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra, Duvan Zapata'nın transferinde en önde olan kulübün Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Sarı-lacivertlilerin büyük aşama kaydettiğini belirten Sierra, müzakerelerin önümüzdeki hafta sonuçlanabileceğini belirtti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 27 maça çıkan Zapata, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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