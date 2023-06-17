Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine Ryan Kent takviyesiyle giriş yapan Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor. Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen tecrübeli yıldız Edin Dzeko ile her konuda anlaşma sağladı. Boşnak santforun sözleşme süresi ve alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 09:33
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Yeni sezonu zirvede bitirerek şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler transferde gaza bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, ilk takviyesini şimdiden yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i transfer etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada resmi imzaların Kent'in sezon öncesi kampı için Türkiye'ye gelmesinin ardından atılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Transfer sezonunu Ryan Kent'le açan Fenerbahçe, ikinci bombasını Edin Dzeko ile patlatıyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Boşnak golüyle her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, transferi en geç milli maçlar sonrasında açıklayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

İtalyan basını da bu transferin bittiğini şu ifadelerle duyurdu:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

"Fenerbahçe, Dzeko ile imzalamak için gün sayıyor. Anlaşma tamam, sadece ufak detaylar konuşuyor."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-kanarya, 37 yaşındaki golcüyle, 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

5 MİLYON EURO MAAŞ + 2.5 MİLYON EURO İMZA PARASI

Edin Dzeko'ya senelik 5 milyon euro net ücret ve 2.5 milyon euro da imza parası verilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Dzeko geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Boşnak golcü, 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek 19 gole direkt katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Edin Dzeko'nun Inter ile olan sözleşmesi ay sonunda bitecek.

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