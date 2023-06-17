FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Edin Dzeko imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezonu zirvede bitirerek şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler transferde gaza bastı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, ilk takviyesini şimdiden yaptı.
Fenerbahçe son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i transfer etti.
Sarı-lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada resmi imzaların Kent'in sezon öncesi kampı için Türkiye'ye gelmesinin ardından atılacağı belirtildi.
Transfer sezonunu Ryan Kent'le açan Fenerbahçe, ikinci bombasını Edin Dzeko ile patlatıyor...
Boşnak golüyle her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, transferi en geç milli maçlar sonrasında açıklayacak.
İtalyan basını da bu transferin bittiğini şu ifadelerle duyurdu:
"Fenerbahçe, Dzeko ile imzalamak için gün sayıyor. Anlaşma tamam, sadece ufak detaylar konuşuyor."
2 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-kanarya, 37 yaşındaki golcüyle, 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
5 MİLYON EURO MAAŞ + 2.5 MİLYON EURO İMZA PARASI
Edin Dzeko'ya senelik 5 milyon euro net ücret ve 2.5 milyon euro da imza parası verilecek.
Dzeko geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı.
Boşnak golcü, 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek 19 gole direkt katkıda bulundu.
Edin Dzeko'nun Inter ile olan sözleşmesi ay sonunda bitecek.
37 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.