Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda başkan Ali Koç'a tepki!

Fenerbahçe Kulübü'nün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye başkan Ali Koç geldi. Fenerbahçe Olağan Mali Kurulu'nda başkan Ali Koç konuşurken, "Taraftar istifa!" tezahüratları yapıldı.
Fenerbahçe Kulübü'nün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye başkan Ali Koç geldi. Fenerbahçe Olağan Mali Kurulu'nda başkan Ali Koç konuşurken, "Taraftar istifa!" tezahüratları yapıldı.
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