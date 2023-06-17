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Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda başkan Ali Koç'a tepki!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de 2022 Olağan Mali Genel Kurul'da başkan Ali Koç konuşmasını yaptığı esnada, genel kurul üyeleri tepki gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 15:08
Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda başkan Ali Koç'a tepki!

Fenerbahçe Kulübü'nün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye başkan Ali Koç geldi. Fenerbahçe Olağan Mali Kurulu'nda başkan Ali Koç konuşurken, "Taraftar istifa!" tezahüratları yapıldı.

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