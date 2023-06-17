Haberler Fenerbahçe Dzeko çok yakın

Dzeko çok yakın

Fenerbahçe, Edin Dzeko için gün sayıyor. Boşnak golcü, milli maçlar sonrasında sarı-lacivertlilere iki yıllık imzayı atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Dzeko çok yakın
Transfer sezonunu Ryan Kent'le açan Fenerbahçe, ikinci bombasını Edin Dzeko ile patlatıyor... Boşnak golüyle her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, transferi en geç milli maçlar sonrasında açıklayacak. İtalyan basını da bu transferin bittiğini şu ifadelerle duyurdu: "Fenerbahçe, Dzeko ile imzalamak için gün sayıyor. Anlaşma tamam, sadece ufak detaylar konuşuyor." Sarı-kanarya, 37 yaşındaki golcüyle, 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Edin Dzeko'ya senelik 5 milyon euro net ücret ve 2.5 milyon euro da imza parası verilecek.
DİĞER
Son dakika haberi: Erden Timur Mauro Icardi gerçeğini duyurdu! Milyonlarca taraftar bekliyordu...
Çıldırtan eleştiri! Oğuzhan Koç ateş püskürdü: Aşağılıksınız
Arda Güler'de sıcak saatler! F.Bahçe olmazsa...
Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Coutinho çıkarması!
Arda Güler'de sıcak saatler! F.Bahçe olmazsa...
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
YKS'ye girerken okunacak dua, Arapça okunuşu ve meali
TYT sınava son giriş saati kaç?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ermeniler yendi bizi sevindirdi Ermeniler yendi bizi sevindirdi 01:29
Bir bakışta 90 dakika Bir bakışta 90 dakika 01:28
Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! 01:26
Muhteşem zafer Muhteşem zafer 01:21
Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! 01:17
Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! 01:17
Daha Eski
A Milli Takım maç fazlasıyla lider! A Milli Takım maç fazlasıyla lider! 01:17
Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! 01:17
İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! 01:17
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! 01:17
Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." 01:17
Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! 01:17