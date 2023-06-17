Dzeko çok yakın

Transfersezonunu Ryan Kent'le açan Fenerbahçe, ikinci bombasını Edin Dzeko ile patlatıyor... Boşnak golüyle her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, transferi en geç milli maçlar sonrasında açıklayacak. İtalyan basını da bu transferin bittiğini şu ifadelerle duyurdu: "Fenerbahçe, Dzeko ile imzalamak için gün sayıyor. Anlaşma tamam, sadece ufak detaylar konuşuyor." Sarı-kanarya, 37 yaşındaki golcüyle, 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Edin Dzeko'ya senelik 5 milyon euro net ücret ve 2.5 milyon euro da imza parası verilecek.