Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik arttı.
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik arttı.
Spor Toto Süper Lig'de ligi ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kupa hasretine son verdi.
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı hedefleyen Kanarya, ilk transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Resmi imzanın Kent'in sağlık kontrolü için Türkiye'ye gelmesinin ardından atılacağı kaydedildi.
Yaz transfer döneminde Ryan Kent takviyesiyle giriş yapan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü için geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
Adı Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmeyi amaçlıyor.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Montella'nın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini doğrularken, deneyimli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Vincenzo Montella, daha imzayı atmadan transfer çalışmalarına başladı.
MONTELLA SUSO'YU İSTİYOR
İtalyan teknik adamın, eski öğrencisi Suso'yu listenin ilk sırasına yazdığı ve Milan'da birlikte çalıştığı İspanyol yıldızı Fenerbahçe'ye davet ettiği öğrenildi.
Suso'nun da teklife olumlu baktığı belirtildi.
Suso bu sezon Sevilla formasıyla 43 maça çıktı.
İspanyol futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Suso'nun Sevilla ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.