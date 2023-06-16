Haberler Fenerbahçe Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından Vincenzo Montella ile büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan çalıştırıcının eski öğrencisini Fenerbahçe'ye davet ettiği ve yıldız futbolcunun da bu teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 09:24
Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik arttı.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Spor Toto Süper Lig'de ligi ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kupa hasretine son verdi.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı hedefleyen Kanarya, ilk transferini resmen açıkladı.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Resmi imzanın Kent'in sağlık kontrolü için Türkiye'ye gelmesinin ardından atılacağı kaydedildi.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Yaz transfer döneminde Ryan Kent takviyesiyle giriş yapan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü için geri sayıma geçti.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Adı Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmeyi amaçlıyor.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Montella'nın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini doğrularken, deneyimli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Vincenzo Montella, daha imzayı atmadan transfer çalışmalarına başladı.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

MONTELLA SUSO'YU İSTİYOR

İtalyan teknik adamın, eski öğrencisi Suso'yu listenin ilk sırasına yazdığı ve Milan'da birlikte çalıştığı İspanyol yıldızı Fenerbahçe'ye davet ettiği öğrenildi.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Suso'nun da teklife olumlu baktığı belirtildi.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

Suso bu sezon Sevilla formasıyla 43 maça çıktı.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor

İspanyol futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi takas!
Arda Güler için B planı belli oldu!
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) taban puanları 2023
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) taban puanları 2023
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) taban puanları 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? 09:15
Paredes G.Saray'a! Bonservis bedeli... Paredes G.Saray'a! Bonservis bedeli... 09:06
Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta? 09:00
Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı 08:55
TÜRKİYE KANADA MAÇI CANLI İZLE 📺 TÜRKİYE KANADA MAÇI CANLI İZLE 📺 08:44
DENSWİL’den ‘kalıyorum’ mesajı DENSWİL’den ‘kalıyorum’ mesajı 08:25
Daha Eski
TREZEGUET ŞOV YAPTI TREZEGUET ŞOV YAPTI 08:24
Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor 01:38
Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor 01:38
Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'na kötü başladı Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'na kötü başladı 00:38
Fırtına yeni ön liberosunu Çin'de buldu! Fırtına yeni ön liberosunu Çin'de buldu! 00:38
G.Saray'dan yılın bombası! Geri dönüyor G.Saray'dan yılın bombası! Geri dönüyor 00:38