Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, hamlelerini üst üste yapıyor. Takımı İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya emanet etmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, takıma yapılacak takviyeler üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Edin Dzeko ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Kanarya, gözünü Roma'nın yıldızı El Shaarawy'e çevirdi. İtalyan oyuncu transferle ilgili kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...  (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 10:47 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 10:48
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Transferde yıldız isimleri listesine alan sarı-lacivertliler, operasyonu dört koldan sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Birçok mevki üzerinde çalışan yönetim, önceliği hücum hattına verdi.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Enner Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de forvet hattına Edin Dzeko ismi gündemde.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Boşnak golcü ile yapılan görüşmelerde mutlu son çok yakın.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Kanat bölgesini Rangers'taki sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile güçlendiren sarı-lacivertliler, hamlelerine devam ediyor.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Sağ kanat mevkisine takviye için kolları sıvayan Fenerbahçe, El Shaarawy'den olumsuz dönüş olması üzerine rotasını bir başka İtalyan yıldıza çevirdi.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Sarı-lacivertli yönetim, Bologna forması giyen Riccardo Orsolini'nin peşine düştü.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu için kulübüne resmi teklif yapıldı.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Fotomac.com.tr editörlerinden Burak Şentürk'ün La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Orsolini'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Bologna'ya 9 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Öte yandan oyuncuyla da temas kuran yönetim, 2 milyon euro'nun biraz altında bir yıllık ücret önerdi.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

İtalyan yıldızın kulübüyle sözleşmesinde son seneye gireceği hatırlatıldı ve kontrat yenilemeye uzak olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Oyuncusunu bedava göndermek istemeyen Çizme ekibinin gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Juventus, Napoli, Lazio ve Fiorentina'nın da gündeminde olan Orsolini için kapıyı 15 milyon euro'dan açan Bologna yönetimi, Fenerbahçe'nin ilk teklifine soğuk bakıyor.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Futbola Ascoli altyapısında başlayan Orsolini, sonrasında Juventus'a bonservisi ile geçerken, Atalanta ve Bologna'da kiralık olarak forma giydikten sonra kalıcı olarak Bologna'ya geçmişti.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Geride bıraktığımız sezonda Bologna forması ile ligde 32 karşılaşmaya çıkan Orsolini, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

İtalya Milli Takımı ile de 2 maça çıkan Orsolini, iki golün altına imzasını attı.

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