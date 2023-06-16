Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif

Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.
Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.
Transferde yıldız isimleri listesine alan sarı-lacivertliler, operasyonu dört koldan sürdürüyor.
Birçok mevki üzerinde çalışan yönetim, önceliği hücum hattına verdi.
Enner Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de forvet hattına Edin Dzeko ismi gündemde.
Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Boşnak golcü ile yapılan görüşmelerde mutlu son çok yakın.
Kanat bölgesini Rangers'taki sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile güçlendiren sarı-lacivertliler, hamlelerine devam ediyor.
Sağ kanat mevkisine takviye için kolları sıvayan Fenerbahçe, El Shaarawy'den olumsuz dönüş olması üzerine rotasını bir başka İtalyan yıldıza çevirdi.
Sarı-lacivertli yönetim, Bologna forması giyen Riccardo Orsolini'nin peşine düştü.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu için kulübüne resmi teklif yapıldı.
Fotomac.com.tr editörlerinden Burak Şentürk'ün La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Orsolini'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Bologna'ya 9 milyon euro'luk bir teklif yaptı.
Öte yandan oyuncuyla da temas kuran yönetim, 2 milyon euro'nun biraz altında bir yıllık ücret önerdi.
İtalyan yıldızın kulübüyle sözleşmesinde son seneye gireceği hatırlatıldı ve kontrat yenilemeye uzak olduğu kaydedildi.
Oyuncusunu bedava göndermek istemeyen Çizme ekibinin gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.
15 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Juventus, Napoli, Lazio ve Fiorentina'nın da gündeminde olan Orsolini için kapıyı 15 milyon euro'dan açan Bologna yönetimi, Fenerbahçe'nin ilk teklifine soğuk bakıyor.
Futbola Ascoli altyapısında başlayan Orsolini, sonrasında Juventus'a bonservisi ile geçerken, Atalanta ve Bologna'da kiralık olarak forma giydikten sonra kalıcı olarak Bologna'ya geçmişti.
Geride bıraktığımız sezonda Bologna forması ile ligde 32 karşılaşmaya çıkan Orsolini, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
İtalya Milli Takımı ile de 2 maça çıkan Orsolini, iki golün altına imzasını attı.