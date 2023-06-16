Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü yıldız isme talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 12:34
Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

2023/2024 sezonunu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers forması giyen ve İskoç ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Ryan Kent'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Ryan Kent takviyesiyle yaz transfer dönemine giriş yapan Fenerbahçe, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı Vincenzo Montella'ya emanet etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde rota İtalya...

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun transferinde mutlu sona yakın.

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Kanarya'nın Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

30 yaşındaki ön libero geçen sezon 27 resmi maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Kondogbia, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Orta Afrikalı futbolcunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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