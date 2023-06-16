Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Şenol Güneş'in gözdesi...

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştırdı.
2023/2024 sezonunu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers forması giyen ve İskoç ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Ryan Kent'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Ryan Kent takviyesiyle yaz transfer dönemine giriş yapan Fenerbahçe, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor.
Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı Vincenzo Montella'ya emanet etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde rota İtalya...
Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun transferinde mutlu sona yakın.
Kanarya'nın Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Correa, Orsolini ve Cuadrado gibi isimler için de girişlerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
FENERBAHÇE'DEN KONDOGBIA'YA KANCA
İsmi Beşiktaş ile gündeme gelen Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia için Fenerbahçe de teklifini sundu.
Sabah'ın haberine göre; İspanyol ekibinin 5 milyon Euro istediği oyuncu için sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro'luk teklifini artırarak 3 milyon Euro'ya çıktı.
30 yaşındaki ön libero geçen sezon 27 resmi maçta forma giydi.
Kondogbia, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Orta Afrikalı futbolcunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.