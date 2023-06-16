Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: F.Bahçe ezeli rakibi Beşiktaş’ın ilgilendiği Milan’ın sol kanat oyuncusu Ante Rebic’e kancayı taktı. Corriere dello Sport’ta yer haberde, sarı-lacivertli kulübün 29 yaşındaki Hırvat yıldız için Milan’a teklif sunduğu belirtildi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Sarı-lacivertliler, Rangers'tan Ryan Kent'i renklerine bağlayarak transfer sezonunu açtı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Kanarya, bir bomba daha patlatmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Hedefteki isim; Beşiktaş'ın da gündeminde olan Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de ligde başarı isteyen sarı-lacivertlilerin bu transfer hamlesi İtalyan basını tarafından da doğrulandı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Çizme basınının önde gelen gazetelerinden olan Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin Rebic için Milan'a transfer teklifinde bulunduğunu ve 29 yaşındaki yıldızı almaya istekli olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Haberde; Milan'ın oyuncu için 5 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Fenerbahçe'nin Hırvat yıldız için 3 milyon Euro bütçe ayırdığı da gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

29 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Frankfurt'dan Milan'a geldi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Bu sezon teknik direktör Pioli ile sorunlar yaşadı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Milan'da bu sezon Serie A, Şampiyonlar Ligi ve Supercoppa İtalia'da toplam 31 maça çıkan Ante Rebic, sadece bin 229 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Hırvat oyuncu, bu süre zarfında 3 gol atarken, 2 defa da asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Rebic, kariyerinde, Milan ve Frankfurt'un yanı sıra Verona, Leipzig, RNK Split ve Fiorentina formalarını giydi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Sol kanat ve forvette oynayabilen yıldız oyuncu, kariyerinde toplamda 313 maça çıktı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismi resmen istedi

Hırvat oyuncu, bu karşılaşmalarda 73 gol atıp, 35 defa da asist yaptı.

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