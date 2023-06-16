FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı

Brezilya takımlarından Internacional'e imza atan Enner Valencia'nın maaşı dudak uçuklattı.
Brezilya takımlarından Internacional'e imza atan Enner Valencia'nın maaşı dudak uçuklattı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu, ayda 266 bin euro kazanacak, senelik maaşı ise 3 milyon 192 bin euro'ya denk geliyor.
Valencia, Fenerbahçe'den 1.5 milyon euro maaş alıyordu.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı.
Ardından CS Emelec'e transfer oldu. Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.
2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 77 karşılaşmada 38 gol kaydetti.
Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda... Valencia'nın güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro.
Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erdi. Yıldız isim, Brezilya Ligi takımlarından Internacional ile anlaştı.