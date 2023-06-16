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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya Ligi takımlarından Internacional'e imza atan Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 08:55
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı

Brezilya takımlarından Internacional'e imza atan Enner Valencia'nın maaşı dudak uçuklattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu, ayda 266 bin euro kazanacak, senelik maaşı ise 3 milyon 192 bin euro'ya denk geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı

Valencia, Fenerbahçe'den 1.5 milyon euro maaş alıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı

Ardından CS Emelec'e transfer oldu. Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı

2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı

Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 77 karşılaşmada 38 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı

Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda... Valencia'nın güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı

Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erdi. Yıldız isim, Brezilya Ligi takımlarından Internacional ile anlaştı.

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