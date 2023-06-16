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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için B planı belli oldu! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de son günlerde geleceği en çok tartışma konusu olan Arda Güler'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, genç yıldızın olası transferi durumunda yeni bir strateji yaptı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 09:22
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için B planı belli oldu! Transfer...

Sezonun bitimiyle beraber Fenerbahçe'de en önemli gündem maddelerinden biri Arda Güler oldu. 18 yaşındaki yıldızın geleceği konusunda herkes beklemeye geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için B planı belli oldu! Transfer...

Avrupa'da Ajax ve Borussia Dortmund gibi kulüpler başta olmak üzere birçok takımın radarında olan genç yeteneğin 2023-24 sezonunda takımda kalıp kalmayacağı en büyük merak konusu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için B planı belli oldu! Transfer...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim, Arda'nın en az 1 sene daha kalmasından yana görüş bildiriyor. Hatta başarılı futbolcunun da 1 yıl daha kalacağı görüşü hakim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için B planı belli oldu! Transfer...

Arda Güler'in annesi Serap Güler'in önceki gün Twitter'da paylaştığı mesaj Fenerbahçe taraftarlarını ayağa kaldırdı. Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" diyerek, ağlama işareti koyması taraftarların kafasında ayrılık şüphesini uyandırdı. Bu tweet nedeniyle genç yıldızın veda edeceği yorumları yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için B planı belli oldu! Transfer...

Sarı-lacivertli taraftarlar, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun Arda Güler hakkında attığı tweete de dikkat çekti. Romano'nun ısrarla Arda Güler'in serbest kalma opsiyonunun 17.5 milyon euro olduğuna vurgu yapması sarı-lacivertli taraftarların moralini bozdu, bir veda sinyali olarak değerlendirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için B planı belli oldu! Transfer...

B PLANI HAZIR

Ancak 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi bir Avrupa kulübü tarafından devreye alınırsa burada da Fenerbahçe'nin atacağı adımlar belli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için B planı belli oldu! Transfer...

Milliyet'te yer alan habere göre Avrupa'da son dönemde birçok kulüp böyle yetenekli genç yıldızların transfer edildiği kulüpte 1 sene daha kalmasına sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için B planı belli oldu! Transfer...

Fenerbahçe de böyle bir durumda Arda'yı transfer edecek kulüple görüşerek, 1 yıl daha sarı-lacivertli formayı giymesini sağlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için B planı belli oldu! Transfer...

Zaten Fenerbahçe'de takım planlaması Arda Güler'in üzerine kurulu ve genç oyuncu da bu durumun farkında.

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