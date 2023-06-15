FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz de teknik direktör Jorge Jesus ile arası iyi olmayan oyunculardan bir tanesiydi.
Portekizli çalıştırıcının devam etmesi halinde, 32 yaşındaki stoperin de kulüpten ayrılması bekleniyordu.
Jesus gidince, Serdar kaldı. Tecrübeli savunmacı, kendini yeni teknik direktöre ispat ederek çubuklu formayı giymek istiyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 müsabakaya çıkan Serdar Aziz, 1 asiste imzasını attı.
32 yaşındaki deneyimli stoperin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
SERDAR AZİZ KİMDİR?
23 Ekim 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
2016 yılında Bursaspor'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.
31 Ocak 2019'da ise Galatasaray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını 18 maçta terleten Serdar Aziz, 2 gol kaydetti.
Defans hattında oynayan tecrübeli savunmacı, stoper olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...