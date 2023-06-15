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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Serdar Aziz'in transfer kararı değişti. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 08:05
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz de teknik direktör Jorge Jesus ile arası iyi olmayan oyunculardan bir tanesiydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

Portekizli çalıştırıcının devam etmesi halinde, 32 yaşındaki stoperin de kulüpten ayrılması bekleniyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

Jesus gidince, Serdar kaldı. Tecrübeli savunmacı, kendini yeni teknik direktöre ispat ederek çubuklu formayı giymek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 müsabakaya çıkan Serdar Aziz, 1 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

32 yaşındaki deneyimli stoperin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

SERDAR AZİZ KİMDİR?

23 Ekim 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

2016 yılında Bursaspor'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

31 Ocak 2019'da ise Galatasaray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

A Milli Futbol Takımı'nın formasını 18 maçta terleten Serdar Aziz, 2 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz karar değiştirdi! Transfer...

Defans hattında oynayan tecrübeli savunmacı, stoper olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...

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