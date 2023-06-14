Umut Nayir'i doğruladı

Sarı - lacvertli ekip forvet hattını yeniden oluşturmak için kolları sıvadı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya "Fenerbahçe'nin Umut'a ilgisi var mı" diye soruldu. Özkaya "Aynen" diyerek Kanarya'nın ilgisini doğruladı. Umut 17 golle geçen sezonun en skorer yerlisi oldu.
Sarı - lacvertli ekip forvet hattını yeniden oluşturmak için kolları sıvadı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya "Fenerbahçe'nin Umut'a ilgisi var mı" diye soruldu. Özkaya "Aynen" diyerek Kanarya'nın ilgisini doğruladı. Umut 17 golle geçen sezonun en skorer yerlisi oldu.