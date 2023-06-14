TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gündem Jonas Svensson!

Fenerbahçe, Ryan Kent'i alarak transfere hızlı bir giriş yapmıştı.
Sarı- lacivertliler kusursuz bir kadro kurmak için dört koldan saldırıyor.
Kanarya'da Bright Osayi Samuel en çok teklif alan oyuncuların başında geliyor.
Fenerbahçe, Ryan Kent'i alarak transfere hızlı bir giriş yapmıştı.
Sarı- lacivertliler kusursuz bir kadro kurmak için dört koldan saldırıyor.
Kanarya'da Bright Osayi Samuel en çok teklif alan oyuncuların başında geliyor.
Troyes, Brighton ve Rangers, Nijerya Milli Takımı'nı seçen başarılı oyuncunun peşinde.
Kulüp, 7 milyon euro'luk bir bonservis bekliyor.
Fenerbahçe, Osayi'nin ayrılma durumuna karşılık Adana Demirspor'dan ayrılacak olan Norveçli Jonas Svensson'u gündemine aldı.
Güney ekibiyle 1 yıl daha kontratı var. Adana'da kalmayı düşünmüyor.
4 ASİSTİ VAR
Jonas Svensson, Adana Demirspor'da geçen sezon Süper Lig'de 29 maça çıktı.
İyi bir hücumcu olmasına rağmen fileleri sarsmayı başaramadı.
Sezon boyunca 4 asistle takım arkadaşlarını besledi.