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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gündem Jonas Svensson!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak isteyen sarı lacivertlilerde gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak ise sağ bek bölgesi için takımdan ayrılması gündemde olan Osayi Samuel'in yerine Adana Demirspor'un Norveçli futbolcusu Jonas Svensson ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gündem Jonas Svensson!

Fenerbahçe, Ryan Kent'i alarak transfere hızlı bir giriş yapmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gündem Jonas Svensson!

Sarı- lacivertliler kusursuz bir kadro kurmak için dört koldan saldırıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gündem Jonas Svensson!

Kanarya'da Bright Osayi Samuel en çok teklif alan oyuncuların başında geliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gündem Jonas Svensson!

Troyes, Brighton ve Rangers, Nijerya Milli Takımı'nı seçen başarılı oyuncunun peşinde.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gündem Jonas Svensson!

Kulüp, 7 milyon euro'luk bir bonservis bekliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gündem Jonas Svensson!

Fenerbahçe, Osayi'nin ayrılma durumuna karşılık Adana Demirspor'dan ayrılacak olan Norveçli Jonas Svensson'u gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gündem Jonas Svensson!

Güney ekibiyle 1 yıl daha kontratı var. Adana'da kalmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gündem Jonas Svensson!

4 ASİSTİ VAR

Jonas Svensson, Adana Demirspor'da geçen sezon Süper Lig'de 29 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gündem Jonas Svensson!

İyi bir hücumcu olmasına rağmen fileleri sarsmayı başaramadı.

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