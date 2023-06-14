Jesus: Kolay olmadı

Kanarya'dan ayrılan Jorge Jesus açıklamalarda bulundu: "Türkiye harika bir ülke. İstanbul da çok güzel. Beni seven bir kulüpten ayrıldım. Başkan bana Bir gün geri döneceksin dedi. Brezilya'dan hiç teklif almadım. Sezon devam ederken gitmedim çünkü Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı"
Kanarya'dan ayrılan Jorge Jesus açıklamalarda bulundu: "Türkiye harika bir ülke. İstanbul da çok güzel. Beni seven bir kulüpten ayrıldım. Başkan bana Bir gün geri döneceksin dedi. Brezilya'dan hiç teklif almadım. Sezon devam ederken gitmedim çünkü Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı"