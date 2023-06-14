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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, transfere yoğunlaştı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan tecrübeli forvet Serdar Dursun'a ise Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 11:06
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimlerinden biri olan Serdar Dursun yol ayrımında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Takvim'de yer alan habere göre Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulmakta çok zorlanan milli futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük resmen talip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği netleşmeden transfer konusunda karar vermek istemediği, bu nedenle Karagümrük'ten süre talep ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Serdar Dursun, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a sürpriz talip!

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a sürpriz talip!

2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a sürpriz talip!

A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.

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