FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimlerinden biri olan Serdar Dursun yol ayrımında.
Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimlerinden biri olan Serdar Dursun yol ayrımında.
Takvim'de yer alan habere göre Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulmakta çok zorlanan milli futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük resmen talip oldu.
Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği netleşmeden transfer konusunda karar vermek istemediği, bu nedenle Karagümrük'ten süre talep ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Serdar Dursun, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.
Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.
2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.
31 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...
İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...