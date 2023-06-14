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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler savunmaya takviye kapsamında önemli isimleri gündemine almıştı. Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncudan müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 10:12
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Sarı-lacivertliler, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için operasyonlarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Fenerbahçe, Udinese'den Rodrigo Becao'yu gündemine almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Udinese de 27 yaşındaki savunma oyuncusunun kontratını uzatmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Ancak tecrübeli stoper, İtalyan ekibinin bu önerisini kabul etmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Sarı-lacivertliler, Stefan de Vrij transferindeki gelişmelere göre Becao'yu beklemede tutuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Hollandalı oyuncuda problem çıkarsa Becao'ya yönelecekler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Bu sezon Udinese formasıyla 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

RODRIGO BEACO KİMDİR?

19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Sırasıyla CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

1.91 cm boyundaki tecrübeli stoper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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