FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için operasyonlarını hızlandırdı.
Fenerbahçe, Udinese'den Rodrigo Becao'yu gündemine almıştı.
Udinese de 27 yaşındaki savunma oyuncusunun kontratını uzatmayı hedefliyor.
Ancak tecrübeli stoper, İtalyan ekibinin bu önerisini kabul etmedi.
Sarı-lacivertliler, Stefan de Vrij transferindeki gelişmelere göre Becao'yu beklemede tutuyor.
Hollandalı oyuncuda problem çıkarsa Becao'ya yönelecekler.
Bu sezon Udinese formasıyla 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
RODRIGO BEACO KİMDİR?
19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.
Sırasıyla CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.
1.91 cm boyundaki tecrübeli stoper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...