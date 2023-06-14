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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de, Bright Osayi Samuel için teklifler gelmeye devam ediyor. İşte yıldız futbolcunun son talibi... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 16:19
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

Sarı-lacivertlilerde bir yandan da iç transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

Bournemouth ve Leeds United'ın ardından Bright Osayi Samuel'e bir teklif daha geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

İskoç devi Rangers'ın başarılı futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 38 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

Bright Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

25 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

Nijerya Milli Takımı ile 3 maça çıkan Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro...

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