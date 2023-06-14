FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi Samuel'in talipleri artıyor!

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde bir yandan da iç transfer çalışmaları sürüyor.
Bournemouth ve Leeds United'ın ardından Bright Osayi Samuel'e bir teklif daha geldi.
İskoç devi Rangers'ın başarılı futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 38 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.
Bright Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?
31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.
2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.
28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.
25 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
Nijerya Milli Takımı ile 3 maça çıkan Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro...