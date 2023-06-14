Avcı'dan rapor

Fenerbahçe'nin yerli hoca adayları arasında yer alan Abdullah Avcı ekibini topladı. Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan deneyimli çalıştırıcı, başkan Ali Koç'a sunulmak üzere kapsamlı bir dosya hazırlıyor. Avcı, bu dosyada Kanarya'nın mevcut sorunlarını göz önüne koyacak. Göreve geldiği taktirde, kısa, orta ve uzun vadedeki planlarıyla kulübü en yukarı nasıl taşıyacağını aktaracak.
Fenerbahçe'nin yerli hoca adayları arasında yer alan Abdullah Avcı ekibini topladı. Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan deneyimli çalıştırıcı, başkan Ali Koç'a sunulmamk üzere kapsamlı bir dosya hazırlıyor. Avcı, bu dosyada Kanarya'nın mevcut sorunlarını göz önüne koyacak. Göreve geldiği taktirde, kısa, orta ve uzun vadedeki planlarıyla kulübü en yukarı nasıl taşıyacağını aktaracak.